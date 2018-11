Crash: "In Prefettura con 200 firme dei residenti"

Il centro sociale ha portato a termine la petizione popolare tra gli abitanti della zona Corticella, in cui si sostiene la proposta di "custodia sociale" dell'immobile: "Agiamo con spirito di servizio verso il territorio".

20 novembre 2018 - 17:49

Si è conclusa la petizione popolare promossa dal Laboratorio Crash per raccogliere il sostegno dei 'vicini di casa', cioè i residenti di Corticella: "Giovedì 22 novembre alle 12 una nostra delegazione si darà appuntamento davanti alla prefettura- annuncia il centro sociale- per consegnare più di 200 firme raccolte nella petizione popolare, rivolta ai residenti del vicinato del nuovo Laboratorio Crash! in zona Corticella, a sostegno della proposta che abbiamo avanzato alla proprietà del grande edificio di via Don Fiammelli e alla buona pratica dell’utilizzo sociale delle aree abbandonate dalle proprietà private disseminate nella periferia di Bologna. Nei 15 giorni della raccolta firme abbiamo avuto anche modo di ascoltare il territorio ricevendo molti suggerimenti, spunti e proposte dai residenti e dal tessuto associativo già presente con cui abbiamo iniziato a tessere rete e cooperazione. D’altronde al centro delle nostre attività c’è uno spirito di servizio nei confronti del territorio che in questa nuova avventura ci auguriamo di saper soddisfare pienamente".

