Crash, arriva un provvedimento di sequestro

La misura preventiva è stata richiesta dalla Procura e approvata dal Riesame, dopo un primo "no" del Gip. Dovrà essere notificata a 18 persone, identificate e indagate per invasione di terreni o edifici.

10 ottobre 2018 - 15:28

La Procura di Bologna ha chiesto e ottenuto un provvedimento di sequestro preventivo dell'immobile occupato da Crash in via don Fiammelli lo scorso 5 aprile. L'iniziativa della Procura sarebbe partita su richiesta della proprietà, vale a dire la società Rev-Gestione Crediti. Il decreto di sequestro dovrà ora essere notificato alle 18 persone che sono state identificate e indagate per invasione di terreni o edifici, poi l'iter prevede l'emissione di un ordine di sgombero. La prima richiesta di sequestro, che risale al 2 agosto, era stata rigettata dal Gip anche perchè in quella fase l'indagine era ancora a carico di ignoti. La Procura ha fatto appello e il 18 settembre il Riesame ha dato ragione ai pm, affermando che il sequestro è necessario per impedire che il reato (l'occupazione) prosegua e si aggravi, stabilendo anche che il provvedimento è immediatamente esecutivo.

