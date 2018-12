Capodanno, cosa dicono le ordinanze del Comune

Piazza Maggiore transennata, vietato introdurre spray urticanti e bevande, che se in vetro o lattina non sarà possibile vendere nei paraggi. Stop ai petardi in tutta la città, autobus deviati e corse notturne.

28 dicembre 2018 - 18:00

Il Sindaco Virginio Merola ha firmato il provvedimento in vigore dalle 18 del 31 dicembre alle 8 della mattina successiva, che si va a sommare alle misure già annunciate la settimana scorsa dalla Prefettura rispetto all'accesso in piazza Maggiore, limitato a 10.000 persone munite di talloncino numerato, e all'ingente dispositivo di polizia previsto.

La piazza sarà dunque transennata, non sarà permesso far entrare bombolette di spray urticante né bevande di nessun tipo, che sarà vietato vendere nelle strade circostanti se in vetro o lattina. Già da domani alle 15, inoltre, sarà vietata la presenza di artisti di strada.

E' invece già in vigore, dal 24 dicembre, l'ordinanza che vieta in tutta la città petardi, morateretti e fuochi d'artificio fino al 7 gennaio.

Per quanto riguarda i trasporti pubblici, dalle 16 scatteranno le deviazioni per gli autobus che transitano da piazza Maggiore (A, C e 29), mentre dalle 21 tutte le linee osserveranno i percorsi T-Days. Attive tutta notte le linee 14N, 20N, 25N, 61 e 62, mentre alcune linee diurne (11, 13, 14, 19, 20, 27) effettueranno corse aggiuntive fino alle 2.00. I dettagli e gli orari sono sul sito di Tper.

