''Block the box. Logistica, flussi, conflitti'' [audio+foto]

La presentazione del numero 46 della rivista Zapruder, che si è svolta al Vag61 di Bologna a cura del Centro di documentazione dei movimenti "Francesco Lorusso - Carlo Giuliani".

24 novembre 2018 - 16:03

Pubblichiamo l'audio e alcune immagini dell'iniziativa che si è svolta nei giorni scorsi al Vag61 di Bologna a cura del Centro di documentazione dei movimenti "Francesco Lorusso - Carlo Giuliani": presentazione del numero 46 di Zapruder "Block the box. Logistica, flussi, conflitti" con la partecipazione di Niccolò Cuppini e Mattia Frapporti (curatori del numero e membri del gruppo di ricerca "Into the Black Box") e di due degli autori degli articoli, Michele Mastandrea e Sandro Pellicciotta.

Scrive la redazione di Zapruder: "Nel momento in cui, dopo decenni, la 'globalizzazione' del comando capitalistico attraversa un processo di ristrutturazione profondo, è necessario individuare nuovi punti di vista, nuove strategie e riferimenti per indagare le mutazioni che contrassegnano il nostro presente. Questo numero di «Zapruder» adotta gli 'occhi della logistica' per muoversi in questa direzione, focalizzando l’attenzione sul dibattito critico riguardo a flussi, confini, infrastrutture e conflitti che costellano lo scenario planetario, tra circolazione delle merci, trasformazione del lavoro, nuove spazialità e inedite configurazioni temporali. Si parla dunque di vecchie e nuove Vie della seta così come dell’avveniristica Hyperloop per viaggi di terra a mille chilometri orari, di rider delle piattaforme digitali così come di processi di sciopero nella megalopoli padana dell’ultimo decennio. Si ascoltano le voci di studios* che adottano il paradigma logistico per interpretare le trasformazioni dei sistemi produttivi e dei modelli migratori, così come si parla di una chiave genealogica per leggere le mutazioni capitalistiche e l’emergere di nuove soggettività. Un caleidoscopio di tracce per provare a interpretare il nostro tempo… in vista di una sua trasformazione".

> Ascolta l'audio della presentazione:



