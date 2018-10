Blitz al Bolognina Festival: "Prima gli abitanti, poi i profitti!"

Ieri Asia-Usb ha preso la parola durante una delle iniziative della rassegna organizzata sotto la Trilogia Navile, "scheletro della speculazione edilizia". Lubo: "Nasce sportello per gli studenti e le studentesse senza casa".

01 ottobre 2018 - 16:22

Contestazione firmata ieri da Asia-Usb "all'ipocrita Festival della Bolognina, targato Pd". Gli attivisti del sindacato di base, che sono saliti sul palco per prendere la parola durante una delle iniziative del festival, spiegano su Facebook: "In un quartiere popolare sempre più colpito da privatizzazioni, case popolari vuote e servizi che mancano, non vediamo nessuna inclusione. Proprio sotto la Trilogia Navile, scheletro della speculazione edilizia, oggi ci vorrebbero presentare la loro idea di Bolognina. Il quartiere deve essere per gli abitanti, con il diritto all'abitare garantito. Deve essere a misura di studenti, non lussuosi studentati come lo Student Hotel da 1000 euro al mese. Deve essere a misura di lavoratori, con servizi e diritti garantiti dal pubblico. Oggi contestiamo la loro idea di Bolognina, e rivendichiamo un quartiere in cui gli abitanti vengano prima dei profitti. Rilanciamo le prossime date del 4 ottobre in piazza Maggiore per la mobilitazione nazionale di Asia-Usb -No sfratti e sgomberi, più case popolari. Il 7 invece in piazza dell'unità in Bolognina dibattito aperto sul modello di città che vogliamo!".

Lubo, intanto, annuncia "la nascita di uno sportello per la casa per studenti e studentesse dell'Unibo che in questo momento vivono l'emergenza abitativa prodotta dai processi di turistificazione". Un modo per dire "senza casa ma non senza futuro", scrive Lubo. "Nasce nell’aula studio Giulio Regeni lo sportello di ascolto e di assemblaggio degli studenti e delle studentesse senza casa. Per condividere e radunare le nostre esperienze e non rimanere isolati nell’insicurezza; per trovare insieme soluzioni degne ed efficaci; ma soprattutto per costruire un’azione di interferenza con i processi economici in atto (Airbnb, turistificazione, spopolamento del centro), ci troverete lunedì e martedì dalle 9 alle 11 e mercoledì dalle 18 alle 20 a Làbas in Vicolo Bolognetti 2. Porta la tua esperienza, insieme siamo più forti!", è l'appello del collettivo.

