Assemblea a Xm24: l'ex mercato "una risorsa infinita per la città"

Attraversati da tantissime persone sia la sala che il cortile esterno e grande partecipazione delle realtà autogestite, d'accordo su un percorso collettivo per far considerare il complesso dell'ex mercato come "esperienza dal basso da riconoscere in quanto tale".

07 febbraio 2019 - 13:25

Grande partecipazione ieri sera a Xm24 per l'assemblea pubblica "L’ora è ora! Prendi parte alla ri(e)voluzione di Xm24". Attraversati da tantissime persone sia la sala che il cortile esterno, dove era allestito un impianto di amplificazione. Gli attivisti dell'ex mercato hanno invitato le realtà e i singoli presenti a prendere parte a un percorso comune per dire che "l'ex mercato è risorsa infinita per il resto della città ed è fatto dalla città". Per rivendicare il civico 24 di via Fioravanti "come spazio già della città", per dire che "la retorica del Comune sul riconsegnare l'ex mercato alla città deve finire" e che "la città è qua stasera". Quindi, per far sì che questa e tutte le "esperienze di autogestione dal basso vengano riconosciute in quanto tali". Numerosi gli interventi al microfono di altrettante realtà autogestite che hanno voluto dare il proprio sostegno e contributo in vista dell'elaborazione "di un documento condiviso" e per "dare visibilità alla forza espressa in questa assemblea". E' stata quindi in questa prima fase creata la mailing list rievoluzionexm@inventati.org per organizzare i prossimi incontri e dare delle prime "tappe intermedie" al percorso per la "ri(e)voluzione di Xm24"

Condividi

Articoli correlati