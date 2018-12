Antirazzisti in piazza: "Per tutt* o per nessuno!" [audio+foto]

Ieri sit-in contro il decreto Salvini in piazza dell'Unità, su iniziativa di Acca – Assemblea cittadina continua antirazzista: "Insicurezza è non poter avere accesso ai diritti e in questo siamo tutti coinvolti".

20 dicembre 2018 - 11:06

"Diffondiamo insieme un antirazzismo reale e concreto, contro ogni forma di discriminazione e disuguaglianza!". Con questo intento si è svolto ieri il presidio "Per tutt* o per nessuno!", convocato da Acca – Assemblea cittadina continua antirazzista in piazza dell'Unità. "La rete Acca nasce da gruppo di donne e uomini, migranti e non, preoccupate/i per l'escalation razzista che ha portato a questo decreto anticostituzionale e discriminatorio. Il 4 ottobre Mattarella ha fimato il decreto Salvini 113/2018 in materia di sicurezza e immigrazione, ora divenuto legge, che produrrà un aumento delle persone senza diritti e tutele, con gravi effetti su tutta la società, come conseguenza di una precisa volontà politica. Una legge che con un colpo di spugna cancellerà biografie, speranze, percorsi mettendo in campo nuove misure repressive che impediscono di esercitare i diritti di espressione e di non discriminazione e di portare avanti azioni legali e solidali per reclamarle. Un Governo che stravolge i dati reali sull'immigrazione e strumentalizza i fatti e le cronache locali per generare capri espiatori ed esasperare il conflitto sociale attraverso l'suo strategico dei social media. Un Governo che insegue le politiche oppressive del precedente, in linea con le modifiche restrittive alla procedura di richiesta d'asilo e con gli accordi con la Libia attuati da Minniti. Le contraddizioni del precedente sistema di accoglienza, specialmente nelle sue forme emergenziali e disciplinari, sono evidenti, ma il suo preggioramento voluto con questa legge servirà solo a creare più esclusione e insicurezza. Perchè per questa assemblea insicurezza significa infatti non poter avere accesso a diritti e in questo siamo tutti coinvolti: migranti, richiedenti asilo, stranieri residenti senza cittadinanza e cittadini italiani. Liberà, diritti, casa, salute, futuro: di fatto se non ce li hanno tutti, non ce li ha nseeuno. Questo è il motivo per cui siamo qui oggi".

> L'audio raccolto da Zic.it durante il presidio e le foto:

