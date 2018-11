Antifascista sotto accusa, riparte il processo

Domani seconda udienza a carico dell'attivista denunciato nel 2014 da Ilaria Giorgetti e un altro esponente di centrodestra. "Un tentativo di criminalizzare il dissenso", afferma il Nodo Sociale Antifascista invitando tutte/i ad essere presenti in Tribunale.

14 novembre 2018 - 11:56

"Questo processo è un tentativo di criminalizzare il dissenso. Per questo invitiamo tutte e tutti ad assistere all’udienza". Così il Nodo Sociale Antifascista segnala che domani si terrà la seconda udienza del processo all'antifascista "denunciato nel 2014 dall’ex presidente del Quartiere Santo Stefano Ilaria Giorgetti e dal suo vice Mario De Dominicis per aver pubblicamente definito 'fascisti' i due esponenti del centrodestra". Per presenziare all'udienza, "ci troveremo giovedì 15 novembre- scrive il Nodo- alle ore ore 15 davanti al Tribunale in via Farini angolo D’Azeglio. Per entrare occorre mostrare un documento e far passare borse e zaini in uno scanner. L’udienza è prevista per le 15,30".

Le dichiarazioni contestate all'antifascista sotto processo rientravano in una videointervista rilasciata a questo giornale e anche in questa occasione la redazione di Zic.it ribadisce vicinanza e solidarietà a chi finisce sotto accusa per il proprio impegno politico, sociale e antifascista.

Condividi

Articoli correlati