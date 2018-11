"A mezzanotte sai che io ti chiuderò..."

Arriva una nuova ordinanza del Comune per i locali di via Petroni, che per un mese ("Per ora") anticipa ulteriormente di un'ora il termine dell'attività. Comitati soddisfatti? Macchè: "Misura parziale".

14 novembre 2018 - 16:05

Il coprifuoco sul coprifuoco: per un mese via Petroni chiude a mezzanotte. E' il nuovo provvedimento firmato dal Comune, tramite un'ordinanza di "restrizione degli orari di apertura per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", in vigore da ieri. Palazzo D'Accursio ha motivato la mossa parlando di "una situazione in cui la qualità

urbana e la vivibilità risultano molto compromesse in termini di garanzia della quiete pubblica e del diritto al riposo notturno". Il nuovo giro di vite sugli orari è "per ora" limitato a un mese e fissa l'apertura dalle 5 a mezzanotte per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che quindi dovranno chiudere un'ora prima rispetto al regime precedente. Non cambia lo schema per i laboratori artigianali alimentari (dalle 6 alle 23) e per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto (dalle 6 alle 22).

Comitati dei residenti soddisfatti? Macchè. "Ancora una volta si è preferito adottare misure parziali e di scarsa efficacia", commenta l'Associazione via Petroni e dintorni, chiedendo di affrontare "il problema in modo organico, con provvedimenti validi per tutto il centro storico". Buonanotte.

