Xm24: “Non ce ne andiamo, siamo la luce in fondo al tunnel” [foto]

Ieri festa resistente nel parco adiacente al centro sociale. Merola era in zona ed ha annunciato nuova lettera di sfratto: “L’immobile va lasciato”. E qualcuno regala al sindaco un bicchiere ‘griffato’ Xm24.

01 luglio 2017 - 13:52

“Noi da qui non ce ne andiamo” e “Siamo la luce in fondo al tunnel”. Come annunciato, l’Xm24 ha risposto così, ieri, alla scadenza del termine dato dal Comune di Bologna per lasciare gli spazi di via Fioravanti 24. Il parco adiacente al centro sociale si è animato grazie alla festa “Bologna loves Xm24”, con diversi concerti e con la partecipazione di molte realtà cittadine che hanno così sottolineato di essere al fianco dell’Xm24 di fronte alle minacce di sgombero agitate dall’amministrazione. La festa continuerà anche oggi dalle 18 con il Cotechino d’oro: ovvero “il più eccezionale, micidiale spettacolo musicale della città. Da 27 anni (dal 1989 all’Isola del Kantiere) e ogni tre anni, quest’anno a fianco di Xm24 a sostenere il valore dell’autogestione”, come si sottolinea nel programma.

Dalle parti dell’Xm24, come annunciato, ieri c’era anche il sindaco Virginio Merola per l’inaugurazione del sottopasso di via Gobetti. L’attuale sede del centro sociale “va assolutamente ristrutturata, non si p uò stare dentro per motivi di sicurezza. Non mi pare di essere l’oppressore dei movimenti antagonisti. Sta crollando: è meglio che usciate”, è quanto ha detto Merola alla stampa: “Quello è un immobile che ha bisogno di essere messo in sicurezza e non può essere abitato. Rispetto alla convenzione attuale ci sono state molte inadempienze, adesso c’è un laboratorio partecipato per decidere cosa fare negli spazi che si aprono. Chi vuole partecipare e assumersi delle responsabilità è il benvenuto”, perchè questo Comune è per discutere con tutti e per evitare che le cose finiscano con degli scontri”. Comunque si parla di sgombero “ma in modo motivato”, ha aggiunto il sindaco: “So che oggi festeggiano” ma “da domani (cioè oggi, ndr) saranno occupanti senza titolo e noi scriviamo loro facendo presente che l’immobile va lasciato”.

Dopo l’inaugurazione del sottopasso, Merola ha incontrato i residenti del comitato “Vivere mercato Navile” promettendo di voler “sbloccare entro luglio i 28 milioni del Patto per Bologna” in modo da sistemare l’area dell’ex mercato ortofrutticolo, in particolare “i lotti H e N destinati all’edilizia sociale”, e parlare con le Ferrovie “per fare il punto sui lavori che competono a loro. Andiamo avanti con tenacia”. Al termine del summit con i residenti, Merola è stato raggiunto da alcuni ragazzi che gli hanno regalato un bicchiere ‘griffato’ Xm24.

Il presidente del Navile, Daniele Ara, avvisa: “Niente è eterno e definitivo”, l’immobile “deve essere ristrutturato e quindi bisogna uscire. La questione è se alcuni progetti dell’Xm24 possono vivere in altri spazi del quartiere. Ma l’amministrazione parla con gli atti e gli atti dicono che quello spazio va liberato”.

