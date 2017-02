Xm24 dopo l’assemblea cittadina: “Solo l’inizio di un percorso” [audio]

Mercoledì sera “è successo qualcosa”, è il commento del centro sociale che il Comune vorrebbe sfrattare: un primo passo per iniziare ad “immaginare insieme come costruire il futuro delle pratiche di autogestione in città”.

10 febbraio 2017 - 10:31

“E’ successo qualcosa”, commenta l’Xm24 dopo la partecipatissima discussione che due sere fa si è svolta nell’ex mercato dopo l’avviso di sfratto recapitato dal Comune al centro sociale di via Fioravanti. “All’assemblea cittadina indetta dopo le sciagurate dichiarazioni del sindaco Merola che vorrebbe trasformare Xm24 in una caserma dei carabinieri, c’era così tanta gente che centinaia di persone non sono riuscite a entrare. Non si vedono i liocorni all’esterno sala durante l’assemblea contro lo sgombero e per le autogestioni ad Xm24. E’ stato necessario allestire due casse nel cortile per allargare la partecipazione e permettere anche a chi si trovava all’esterno della sala di condividere un indispensabile confronto, l’inizio di un percorso per immaginare insieme come costruire il futuro delle pratiche di autogestione in questa città. Presenti: vicini di casa, associazioni, comitati, spazi sociali e singole abitanti della città”.

E’ stata “una bella assemblea! Tutti gli interventi hanno ribadito che l’attacco a Xm24 non è un attacco a un singolo spazio, ma a tutte le esperienze sociali autogestite di questa città. Singoli/e, spazi sociali e realtà organizzate hanno assunto una prima data comune, il 4 marzo, come giornata in cui costruire collettivamente azioni di promozione dell’autogestione in tutta la città. Contro cemento, speculazioni, contro la mercificazione di ogni aspetto dell’esistenza! Più spazi e più autogestione!”.

> L’intervista fatta ieri da Radio Onda d’Urto a Stefano di Zic.it sull’assemblea di mercoledì:

Articoli correlati