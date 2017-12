"Virtual bombing" su Fico, stop alle recensioni

Campagna lanciata da Hobo prende di mira la pagina Facebook del parco agroalimentare: "Sono bastate poche ore e centinaia di giudizi pessime perché l’azienda eliminasse la possibilità di essere recensita. Risultato raggiunto".

26 dicembre 2017 - 11:47

"Durante questo Natale della crisi, in cui come studenti, lavoratrici e disoccupati non possiamo di certo permetterci nulla di quello che è esposto dentro questo circo del cibo, facciamo un regalo a Fico: danneggiamo l’immagine mistificatrice che copre una realtà ben differente. Senza troppo sforzo, apriamo la loro pagina Facebook e recensiamoli con una stellina. Sappiamo che per un’azienda l’immagine è fondamentale. Ma dietro quell’immagine c’è Farinetti con stipendi milionari e lavoratori a paga quasi gratuita. Facciamogli capire tutta la nostra rabbia bombardandoli con il nostro disprezzo virtualmente". E' l'iniziativa lanciata ieri da Hobo, che nella stessa giornata ha diffuso il seguente aggiornamento: "Sono bastate poche ore di virtual bombing alla pagina Facebook di Fico e centinaia di recensioni pessime al colosso del cibo di Farinetti&co, perché l’azienda eliminasse di netto la possibilità di essere recensita. Patetico segno di paura. Risultato raggiunto".

