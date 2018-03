"Via via omofobia, via via la polizia..."

Nella serata di ieri, dopo l'aggressione denunciata da uno studente, "rito collettivo di de-omofobizzazione" in via San Giuseppe: "Belzebù, Belzebù / LGBTIQ / contro il sessismo urliamo di più!".

31 marzo 2018 - 10:06

Un centinaio di persone hanno partecipato al "rito collettivo di de-omofobizzazione" organizzato ieri sera in via San Giuseppe dopo l'aggressione denunciata da uno studente 20enne. I manifestanti hanno dato vita ad una colorata improvvisazione teatrale, mettendo in scena un "girotondo ritmato" scandito da cantilene come: "Belzebù, Belzebù / LGBTIQ / contro il sessismo urliamo di più! / Belzebù, Belzebù / LGBTIQ / contro chi odia / gridiamo mai più! / Via via omofobia / via via la polizia / in questa piazzetta / segnata ora sia / la nostra lotta / per l'autonomia".

