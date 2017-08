Via Belvedere e via Boldrini: avanti con le ordinanze

L’amministrazione comunale ha deciso di prolungare i provvedimenti su orari dei locali, vendita e consumo di alcolici già in vigore nella zona del Mercato delle Erbe e nei pressi della stazione.

07 agosto 2017 - 16:52

Il Comune ha stabilito una nuova proroga, fino a settembre, dell’ordinanza per i locali del Mercato delle Erbe, via Belvedere e via San Gervasio: quella precedente, già rinnovata a luglio, è in scadenza il prossimo 10 agosto e il sindaco Virginio Merola ha deciso un’ulteriore allungamento fino al 9 settembre. Confermato l’impiato: la chiusura dei locali e dei dehors è fissata alle 23, ma gli esercenti hanno la possibilità di ottenere una deroga fino all’1 se firmano un accordo con il Comune per assumere una serie di impegni che garantiscono il riposo dei residenti; in questo modo, i dehors potranno rimanere aperti fino alla mezzanotte e il locale potraà chiudere entro 30 minuti dal termine della cessazione della somministrazione. Rimane l’obbligo di chiusura alle 24 per gli esercizi di vicinato del settore alimentare, che potranno aprire non prima delle 5,30 del mattino.

Si allunga anche per l’ordinanza su via Boldrini, anche questa in scadenza tra pochi giorni e prorogata dal sindaco fino al 12 settembre. Rimane in vigore l’obbligo per esercizi di vicinato, negozi e laboratori alimentari di chiusura dalle 21 alle 7 del giorno successivo e il divieto di detenere bevande alcoliche al fresco, in qualsiasi contenitore. Per tutta la via è inoltre previsto il divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico.

