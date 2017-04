Ventuno sgomberati all’ex Staveco

Tutti identificati e denunciati dai carabinieri, tre dei tredici migranti rischiano l’espulsione. Murato l’accesso che veniva utilizzato dagli occupanti.

08 aprile 2017 - 19:20

I carabinieri li hanno identificati, denunciati per invasione di edifici, deturpamento e imbrattamento, infine cacciati via dall’area dell’ex caserma di viale Panzacchi.

È accaduto a 21 persone che avevano trovato riparo alla Staveco, tredici tra di loro i migranti, in tre rischiano l’espulsione.

Al termine dell’operazione, è stato murato l’accesso che veniva utilizzato dagli occupanti.

