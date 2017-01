Ventimiglia / Muore migrante investito fuori dal centro della Croce Rossa

Vittima dell’incidente un ragazzo 27 anni che camminava a piedi in una strada buia, gravi le condizioni del conducente dello scooter che lo ha colpito.

05 gennaio 2017 - 17:07

“Ieri sera si è consumata l’ennesima tragedia di confine: un migrante di 27 anni è stato investito da uno scooter mentre dal campo Cri si incamminava con altre persone verso Bevera, in un tratto di strada scarsamente illuminato. Per lui non c’è stato niente da fare, mentre il conducente del mezzo è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Vorremmo smetterla di dare queste notizie, le nostre dita ormai non bastano più per fare la macabra conta di questi morti innocenti. Che la terra ti sia lieve”. Così sulla pagina facebook di Progetto20k. Meno di due settimane fa, alla vigilia di Natale, si registrava un altro decesso, quello di un giovane travolto da un treno mentre cercava di attraversare il confine.

