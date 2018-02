Venerdì 2 marzo: presentazione di "ZERO IN CONDOTTA" + Mirco Menna in concerto

A Vag61 la prima presentazione del libro su dieci anni di movimenti a Bologna e di Zic.it: con proiezione di "Zero de conduit", cena sociale, mostra fotografica e live del progetto musicale "Il Senno del Pop".

27 febbraio 2018 - 12:58

VENERDI’ 2 MARZO’018 dalle 18

A Vag61 la prima presentazione di “ZERO IN CONDOTTA”, il libro su dieci anni di movimenti a Bologna e di Zic.it [info]

Con una raccolta di appunti sull’informazione autogestita oggi e la prefazione di Valerio Evangelisti. Una produzione indipendente in Creative Commons, disponibile anche su OpenDDB: prenota/acquista una copia e sostieni le produzioni multimediali indipendenti.

– ore 18: proiezione di “Zero de conduite”, film del 1933 diretto da Jean Vigo – 45′

– ore 19: aperitivo e cena sociale

– ore 21: presentazione del libro “Zero in Condotta”



– ore 22,30: concerto di Mirco Menna (ex Parto delle Nuvole Pesanti) per la

– durante la serata sarà allestita la mostra fotografica “Bologna in movimento: dieci anni nelle immagini di Zic.it”

