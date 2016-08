Cinquantenne senza fissa dimora sfrattato dal suo rifugio

Demolite due baracche di fortuna in via del Terrapieno. Oltre ad essere stato identificato, l’occupante è stato anche denunciato per invasione di terreni di proprietà comunale.

26 agosto 2016 - 19:07

Nemmeno ad agosto la polizia municipale di Bologna sospende la sua attività di sgombero nelle periferie della città. Pochi giorni fa un nucleo dei vigili ha allontanato dalla baracca che utilizzava come riparo un uomo senza fissa dimora. I fatti sono avvenuti in via del Terrapieno, in zona Scandellara, appena fuori dal quartiere San Donato, dove gli operai di Hera hanno demolito due baracche di fortuna costruite con legna e lamiere. Per l’occupante, un 50enne italiano trovato in compagnia del suo cane, oltre all’identificazione è anche scattata una denuncia per il reato di invasione di terreni di proprietà pubblica. L’area utilizzata per il riparo risulta infatti essere di proprietà del Comune.

