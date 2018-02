Una sala in memoria di Avesta Xabur, combattente YPJ

Làbas: "Rinominata la 'Sala Silentium' di vicolo Bolognetti, ora dedicata a una donna che ha sacrificato la vita per sventare un attacco dei carri armati turchi su Afrin". Sabato prossimo corteo #DefendAfrin a Roma [info pullman].

13 febbraio 2018 - 10:54

Qualche giorno fa, prima del dibattito "La resistenza del Rojava. Dalla vittoria di Kobane contro l'Isis alla resistenza all'aggressione turca al Cantone di Afrin", organizzato insieme a YaBasta, "abbiamo rinominato la 'Sala Silentium' di vicolo Bolognetti in sala 'Avesta Xabur', la giovane combattente delle YPJ caduta il 27 gennaio". Lo segnala Làbas, su Facebook.

"L'abbiamo dedicata a una combattente che ha sacrificato la sua vita per sventare un attacco dei carri armati turchi su Afrin. L'abbiamo dedicata- scrive Làbas- a una partigiana che ha lottato per la libertà, per la libertà di tutte e tutti noi dal fascismo di Erdogan. Ma l'abbiamo dedicata soprattutto a una donna che ha dato la sua vita per un progetto politico che pratica la democrazia diretta, l'autodeterminazione delle donne. Il confederalismo democratico".

Si avvicina intanto la data del corteo nazionale contro l'attacco turco e a sostegno della rivoluzione nel nord della Siria: da Bologna partono il pullman promosso da Nodo sociale antifascista, Vag61, Xm24, Berneri e Mujeres Libres (prenotazioni al 3357277140) e quello di Ya Basta, Tpo e Làbas, a cui ci si può prenotare inviando un messaggio alle pagine Facebook delle tre realtà.

