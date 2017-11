"Una rotonda per Dodi", in corteo per ringraziare il quartiere

Domenica 5 novembre ci sarà l'intitolazione ufficiale a Domenico Maracino. A seguire, manifestazione lungo le via della Barca per sottolineare "questo grande risultato collettivo", spiega il Comitato. Poi festa e concerti.

03 novembre 2017 - 18:11

"Domenica 5 novembre prossimo alle ore 14 alla presenza della cittadinanza, di delegazioni del Comitato e del Quartiere Reno verrà ufficializzata, sulla rotonda stessa, l'intitolazione della rotonda situata nel Quartiere Barca fra le vie Di Vittorio e Barca a Domenico Dodi Maracino". Lo annuncia il Comitato una rotonda per Dodi, che nei mesi scorsi aveva lanciato la campagna e la raccolta firme con cui è stata ottenuta l'intitolazione. Al termine della cerimonia, "seguirà un corteo lungo via della Barca per ringraziare i numerosissimi residenti del Quartiere che hanno sostenuto la raccolta firme e contribuito ad ottenere questo grande risultato collettivo". La giornata proseguirà presso la sede del Comitato, lo spazio sociale "A Skeggia", in via Andrea Costa 169. "Dalle 17 fino a tarda sera si terrà un concerto in cui si esibiranno molti fra gli artisti che hanno conosciuto Domenico Maracino e che hanno voluto testimoniare così, la propria stima, verso questo istrionico attivista politico". Sarà anche proiettato l'intero ricavato della giornata.

