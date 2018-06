Un crowdfunding per lo sport popolare

Lanciata una raccolta fondi per sostenere il progetto "Sport Insieme", rivolto a "bambini/e e giovani che possano trovare socialità attraverso una pratica sportiva libera e indipendente, che vada oltre le logiche economiche".

06 giugno 2018 - 17:44

Una raccolta fondi per "intervenire con proposte concrete sulla difficoltà dei giovani di accedere ad attività sportive, educative e ricreative organizzate al di fuori dell'orario scolastico". Questo il messaggio lanciato da Associazione Ya Basta, Palestra Popolare Tpo e Polisportiva Hic Sunt Leones, per ampliare il settore giovanile della polisportiva e finanziare il progetto 'Sport Insieme', che "si sviluppa nel contesto urbano e sociale delle periferie della città di Bologna, in particolare nelle aree dei quartieri Navile e Porto-Saragozza, dove la Polisportiva Hsl ha costruito nel tempo un rilevante radicamento territoriale, partendo da due poli significativi: la Palestra Popolare del centro sociale Tpo e il Centro Sportivo Pizzoli , divenuti nel tempo luoghi di aggregazione e coesione in contesti urbani attraversati da profonde trasformazioni sociali. Nello specifico, il progetto è rivolto all’ampliamento dei corsi di pugilato, alle giovanili di calcio e all’avviamento del settore giovanile del rugby.

Continuano le realtà impegnate nella promozione dello sport popolare: "Vogliamo bambini/e e giovani che possano trovare uno spazio di socialità attraverso una pratica sportiva libera e indipendente, che vada oltre le logiche economiche e di investimento, che superi il culto del 'fenomeno' a tutti i costi, perché lo spirito agonistico serva da spinta per migliorarsi e non a creare conflitti e confini. Per questo motivo, se deciderai di finanziare Sport Insieme, non solo contribuirai all’acquisto di materiale sportivo , divise e borsoni, per gli allenamenti di Calcio, Rugby e Pugilato, ma aiuterai attiviste e attivisti, educatori ed educatrici che lavorano nei quartieri più popolari di Bologna, a dare un'alternativa ai bambini e ai ragazzi delle periferie. La felicità si costruisce insieme!".

Queste le iniziative che verranno finanziate attraverso il crowdfunding: "Affitto campo sportivo annuo per 'Scuola Ovale' (500 euro) Per l'utilizzo esclusivo dello spazio per 2 pomeriggi a settimana, per un totale di 4 ore settimanali per 8 mesi. Materiale e divise da gioco per i bambini/e “Scuola Ovale” ( 1000 euro ). Per l'acquisto di maglie gioco, pantaloncini e calzettoni, palloni, conetti e scudi. Materiale sportivo per 2 squadre calcio (2000 euro) : Per l'acquisto di divise gioco, tute, borsoni, palloni, conetti. Materiale sportivo personale per il calcio (300 euro) Per l'acquisto di scarpette da calcio, pantaloncini e magliette. Materiale per corso di boxe (500 euro) Per l'acquisto di materiale per l'allenamento: guantoni, caschetti, fasciature. Rimborso spese (6000 euro) Per le attività svolte da educatori/allenatori volontari e per gli spostamenti dovuti alla partecipazione a manifestazioni sportive. Campagna promozionale e di crowdfunding (2700 euro) Per la gestione e il rimborso spese della campagna di crowdfunding. Verrà inoltre avviata una campagna promozionale nei quartieri e nelle scuole per promuovere il progetto Sport Insieme e i singoli corsi che verranno attivati".

