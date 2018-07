Un altro milione di euro (abbondante) per la videosorveglianza

Intanto il Comune continua a far rimuovere cartoni e gommapiuma su cui dormono i senza dimora, Piazza Grande: "È degrado? Cosa dovrebbero fare di diverso?". Poi c'è Forza Italia che rincara: "Taser anche ai vigili".

11 luglio 2018 - 11:59

Idranti, spray, taser... cos'altro mancava a militarizzare la città? Un bel po' di telecamere in più! Il Comune di Bologna ha stanziato 500.000 euro, e prevede di ottenerne altri 600.000 dal Viminale, per potenziare i sistemi di videosorveglianza. Interessate, stavolta, piazze e porte. Le prime: Azzarita, dei Martiri, dei Tribunali, del Baraccano, della Costituzione, della Mercanzia, Galvani, Malpighi, Minghetti, Re Enzo, Roosevelt, San Domenico, San Francesco, Trento e Trieste, largo Negrisoli e piazzale Aldo Moro. Si aggiungono nove porte: Galliera, Castiglione, Lame, Mazzini, San Felice, San Mamolo, Sant'Isaia, Santo Stefano e Saragozza. Tutto interconnesso in fibra ottica e gestito da server nuovi di zecca.

Ma il sicuritarismo della Giunta Merola si rileva anche dalla sbandierata attività della task force antidegrado coordinata dall'assessorato alla sicurezza, che sempre più di frequente si traduce nel buttar via cartoni o pezzi di gomma piuma usati come giaciglio dai senza dimora. E' intervenuta sul tema nei giorni scorsi, su Facebook, l'associazione Piazza Grande: "Ci date una mano? Qui in sede non stiamo capendo perché per contrastare il degrado si cercano e buttano delle cose nascoste, oggetti che chi è senza casa usa per rendere un infinitesimo migliore la sua già difficilissima situazione. Ci domandiamo se siamo rimasti indietro e adesso è degrado che chi è senza casa di notte dorma su della gommapiuma. E se sì cosa dovrebbe fare di diverso? Noi siamo rimasti che è degrado non riuscire a mettersi nei panni di chi è forse in uno dei momenti più duri della propria vita, non ricevere attenzioni quando si è in difficoltà. Sogniamo una città piena di gommapiuma pronta all'uso per attenuare i colpi che ognuna di noi riceve dalla vita, una città dove quando cadi gli altri ti attutiscono il colpo e ti aiutano a rimetterti in piedi, una città soffice e accogliente per non aver paura di farsi male, una città piena di tesori nascosti. Ci date una mano?".

A concludere questa ennesima rassegna sull'horror cittadino l'ultima mossa del consigliere di Forza Italia Lisei, sovente tutt'altro che inascoltato dalle parti della maggioranza: ieri in Consiglio ha presentato un ordine del giorno proponendo di estendere ai Vigili (che peraltro hanno appena avuto lo spray urticante) la dotazione delle pistole elettriche o taser i cui primi esemplari stanno arrivando nei commissariati di Polizia e nelle caserme di Carabinieri e Finanza sotto le Torri.

