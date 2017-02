Turchia / Erdogan fa costruire un muro al confine con la Siria

Sarà alto tre metri e lungo più di 900 km. Dal Rojava: “Si tratta di uno sforzo per dividere i curdi che vivono da una parte e dall’altra della frontiera e anche una violazione della sovranità popolare”.

24 febbraio 2017 - 17:21

(da Uiki Onlus)

Il muro della vergogna frontiera tra la Turchia e il Rojava – mentre il muro americano al confine con il Messico ha ricevuto molta attenzione suscitando delle critiche e delle proteste, la costruzione da parte della Turchia di un muro di 3 metri e alto e più di 900 km al confine con la Siria si è svolta senza preavviso.

Il primo ministro turco Binali Yildirim ha espresso critiche nei confronti del muro tra gli Stati Uniti e Messico, che molti consideravano un’ipocrisia: “state costruendo muri, ma i muri non sono mai una soluzione. Saranno finalmente abbattuti come il muro di Berlino che si trovava lì per anni” , ha detto il primo ministro turco in occasione dell’incontro con il suo omologo britannico Theresa May, a gennaio.

Il muro di cemento sormontato di filo spinato è stato criticato dall’amministrazione autonoma del nord della Siria (Rojava), che ha dichiarato che si tratta di uno sforzo per dividere i curdi che vivono da una parte e dall’altra della frontiera e anche una violazione della sovranità popolare, che è in corso di costruzione sul suolo siriano.

Il ministero degli esteri siriano e degli espatriati ha anche condannato il muro e ha chiamato il segretario generale delle Nazioni Unite e il presidente del Consiglio di sicurezza dell’Onu a far cessare le aggressioni della Turchia qualificando il muro come “violazione del principio dei rapporti di buon vicinato” secondo l’agenzia Sana. La costruzione del muro di 367 km al confine tra Siria e Turchia è iniziato nel 2014 e dovrebbe essere completata entro la prima metà di questo 2017 secondo una previsione del ministro della difesa Fikri Isik del novembre dello scorso anno.

L’ impresa Toki, famoso per la costruzione di blocchi di appartamenti nelle città curde distrutte in Turchia, è responsabile della costruzione di due terzi del muro. L’ agenzia, direttamente sotto i poteri del primo ministro dal 2003, ha costruito dei posti di polizia e dei posti di controllo di alta sicurezza nel sudest della Turchia. Toki sarà anche a capo del progetto controverso di ricostruzione delle città e dei distretti distrutti nella regione dominata dai curdi, distrutto durante gli scontri tra le forze di sicurezza e i giovani curdi (Yps) che avevano dichiarato l’autonomia a causa delle ingiustizie di cui erano vittime. ”

Il regolare commercio e gli affari degli abitanti che fornivano dei redditi a molte famiglie che vivono nella regione sono state interrotti e i rifugiati sono vittime anche della violenza delle guardie di frontiera turche. Human Rights Watch ha dichiarato che le guardie di frontiera turche sparavano e picchiavano i richiedenti asilo siriani che tentavano di raggiungere la Turchia, provocando morti e gravi ferite. Dopo il controverso accordo sull’immigrazione di Ankara con l’Ue, destinato a frenare i flussi migratori verso l’Europa, la violenza contro i rifugiati siriani è aumentato. I critici hanno chiamato questa costruzione, il “muro della vergogna”.​

Articoli correlati