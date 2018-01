Tre sfratti sventati

Due esecuzioni rinviate in Bolognina, una a Santa Viola. Social Log: tra politiche locali sulla casa e bolla del turismo "violentissimo meccanismo di impoverimento ed esclusione".

30 gennaio 2018 - 13:15

" Nella sola giornata di oggi Social Log, con il suo comitato di inquilini resistenti, ha aspettato la venuta degli ufficiali giudiziari a casa di ben tre famiglie (tra via Battindarno, via Carracci e via Zampieri in casa popolare), difendendole tutte quante con successo". Lo scrive il collettivo in un comunicato.

Prosegue il testo: "Minimo comune denominatore delle iniziative di sfratto è ancora una volta la volontà di colpire il diritto all'abitare, e anche l'agibilità per tutti e tutte di vivere nella nostra città. Da una parte abbiamo proprietà che per tornaconto personale o per cavalcare l'onda della turistificazione di Bologna mettono alla porta affittuari a lungo termine e studenti per attaccarci sopra il cartello dell'AirB&B e del consumo mordi e fuggi. Dall'altra istituzioni che, assecondando queste pratiche ed agitando l'aberrante retorica dei 'furbetti' e del "degrado", non hanno fatto altro che comprimere sempre più il patrimonio abitativo popolare fino a sfigurare e snaturare l'identità di interi quartieri: a tutto vantaggio degli amici degli amici di FICO, della Fiera e del centro storico da riqualificare come una lucrosa bomboniera. Non è una questione di gusto, ma una critica intransigente della periferia della nostra città che si esprime ad esempio anche nei picchetti resistenti agli sfratti e parla di lotta al caro-vita, al caro-affitti, e per una dignità segnata dal pieno accesso ad un welfare e a servizi capaci di rispondere ai bisogni sociali di tutta la cittadinanza. Le ricchezze che la città sta accumulando grazie al boom del turismo non possono finire nelle mani di pochi, devono invece essere distribuite ai poveri e agli esclusi che sono serve più espulsi dalla città-vetrina che è la Bologna di oggi!".

Si legge in conclusione: "Nella Bologna città del cibo, delle fiere e dei ricchi sempre più ricchi c'è all'ordine del giorno per la periferia resistenza e conflitto sociale, mutualismo e pratiche di solidarietà. I cambiamenti repentini determinati dalle ricette neoliberiste della giunta regionale e comunale sul diritto alla casa e il welfare, uniti alla bolla speculativa della turistificazione del territorio compongono un meccanismo di impoverimento ed esclusione violentissimo i cui effetti sociali iniziano solo oggi a farsi sentire. Sta a noi, alla lotta per la casa e ai suoi compagni e ecompagne solidali tramutare questi effetti che vivono migliai di cittadini in un costo sociale e politico per dei governanti che continuano ad impoverire i più poveri e ad arricchire i più ricchi. Per ogni sfratto una barricata!

14 0 0

Articoli correlati