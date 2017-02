Tornelli al 36, studenti consegnano 600 firme in rettorato

Il Cua “La prorettrice si è assunta la responsabilità di far rimuovere i tornelli entro lunedì”. Se ciò non avvenisse, quella sera “l’assemblea ragionerà di come raggiungere questo obiettivo”.

02 febbraio 2017 - 19:52

Continua la mobilitazione contro i filtri all’accesso della Biblioteca di discipline umanistiche di via Zamboni 36. Spiega il Collettivo universitario autonomo: “Questi ultimi dieci giorni gli studenti e le studentesse del 36 si sono attivati per far tornare quel posto un luogo accessibile e ricco di socialità. Tante le iniziative e le assemblee partecipate dai giovani che tengono a quella biblioteca. Dopo aver risposto colpo su colpo ad ogni provocazione imposta dalla dirigenza uniBo, oggi siamo tornati, in oltre 150 studenti, con un flash mob in rettorato per pretendere dai vertici dell’università una retromarcia. Con noi ci siamo portati le quasi 600 firme raccolte in soli due giorni all’interno della biblioteca. Inizialmente ci siamo trovati di fronte alla solita chiusura di porte, ma grazie alla pressione ed alla determinazione messa in campo dagli studenti siamo riusciti a far scendere la prorettrice Trombini. La richiesta è chiara e sempre la stessa: i tornelli devono sparire!”.

Prosegue il collettivo: “Queste 600 firme rappresentano per noi il peso e la legittimità che in questi giorni gli studenti hanno affermato aprendo ogni mattina i tornelli, rendendoli inattivi. Nella brevità del tempo in cui sono state raccolte dimostrano quanto quel dispositivo di controllo e d’imposizione non vada bene ai tanti che vivono quotidianamente il 36. Consegnate le firme, la prorettrice si è assunta la responsabilità di agire di conseguenza e di far rimuovere i tornelli entro lunedì”.

Un punto importante, secondo gli studenti, è che il 36 resti “un luogo di studio sano, circolazione di saperi, aggregazione e socialità altra. Per questo ci siamo lasciati con l’intento di ritrovarci in assemblea Lunedì sera alle 18.00, in sala affreschi, per verificare se quanto abbiamo chiesto verrà messo in pratica. Questi tornelli se ne devono andare, se non sarà così l’assemblea ragionerà su come raggiungere questo obiettivo”.

