Torna lo Start Up Day: “Solito fumo negli occhi”

Oggi gli attivisti di Noi Restiamo davanti a Palazzo Re Enzo, dov’era in programma l’evento organizzato dall’Università: “Non c’è lavoro? Apri una start up…”.

27 maggio 2017 - 18:49

“Nuovo Start Up Day, solito fumo negli occhi”. Così gli attivisti della campagna Noi Restiamo, che stamattina hanno messo in scena una contestazione fuori da Palazzo Re Enzo, dov’era in programma l’evento organizzato dall’Alma Mater: “Anche quest’anno torna lo Start Up Day dell’università di Bologna. Per tutti i giovani intraprendenti che non riescono a inserirsi nelle obsolete categorie del lavoro, l’Alma Mater offre una grande opportunità. In bocca al lupo! Dallo Start Up Day del 2016 escono numeri da capogiro: su 66 idee presentate, 10 sono diventate start up. Nella media nazionale solo l’1,5% raggiunge l’agognata ‘exit’ (ovvero l’acquisizione da parte di una grande società)… numeri da capogiro. Risolvere il 40% di disoccupazione giovanile con le start up? ‘Il popolo non ha il pane? Che mangino le brioches!'”.

