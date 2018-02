Torna Làbas: cominciano le iniziative in vicolo Bolognetti

Dopo l'assegnazione degli spazi, domenica dibattito sul G20 di Amburgo e festa di Carnevale con Làbimbi nel "quartiere Santo Stefano antifascista, antirazzista e antisessista".

02 febbraio 2018 - 12:01

Dopo lo sgombero dell'ex caserma Masini e l'assegnazione degli spazi dell'ex quartiere San Vitale all'associazione Nata per sciogliersi, "Làbas apre in vicolo Bolognetti". Lo annuncia il collettivo, segnalando la prima iniziativa nella nuova sede. L'appuntamento è per domenica: "Làbas apre in vicolo Bolognetti. Lo facciamo ripercorrendo la costruzione della mobilitazione contro il G20 di Amburgo, le giornate di conflitto sociale del luglio scorso e la repressione giudiziaria che ha caratterizzato il post-vertice. Ma lo facciamo, soprattutto, salutando con gioia la liberazione di Fabio Vettorel dalle galere tedesche". In programma dalle 18 un dibattito con Beppe Caccia (attivista, scrittore e storico), Margherita d’Andrea (Giuristi Democratici), attivisti e attiviste di Làbas e del Tpo presenti alle giornate di mobilitazione; la presentazione della mostra fotografica dell’associazione Witness Journal; aperitivo e musica. Nella stessa giornata, dalle 13, si svolgerà anche la Festa di Carnevale di LàBimbi. "Làbas è in vicolo Bolognetti 2. Quartiere Santo Stefano Antifascista, Antirazzista e Antisessista", scrive il collettivo.

