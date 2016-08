Terremoto, cresce la solidarietà dal basso

Anche Làbas, insieme al Tpo, mette a disposizione un centro di raccolta di beni di prima necessità: oggi dalle 17 e domani dalle 18 all’ex caserma Masini occupata di via Orfeo 46.

24 agosto 2016 - 17:25

Si moltiplicano le iniziative di supporto che centri sociali e collettivi bolognesi stanno mettendo in piedi per dare un aiuto concreto alle popolazioni colpite dal terremoto della scorsa notte. Al centro di raccolta di beni di prima necessità aperto dal Comitato inquilini resistenti e dall’Assemblea occupanti con Social Log (rilanciato anche da Crash, Cua e Cas) si affianca un’iniziativa dello stesso tipo a Làbas, propossa dagli attivisti dell’ex caserma Masini occupata insieme al Tpo. “Organizziamo la solidarietà!”, è l’appello dei due collettivi, che hanno deciso di mettere a disposizione “un centro di raccolta di beni di prima necessità per le popolazioni del centro Italia colpite dal devastante terremoto di stanotte. Siamo in contatto con le realtà del territorio e porteremo quanto raccolto nei centri di smistamento. La raccolta si terrà oggi dalle 17 alle 21 a Làbas, via Orfeo 46, in concomitanza con il consueto mercoledì di mercato. Domani si svolgerà dalle 18 alle 20, sempre a Làbas. Vi preghiamo di portare solamente: alimenti a lunga conservazione, coperte, prodotti per bambini, prodotti per l’igiene personale, tende, torce elettriche. Per contestualizzare quanto sta accadendo, ricordate quanto deciso dal governo Monti nel 2012: in caso di calamità naturali, lo Stato non risarcisce più nulla”.

