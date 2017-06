Sul People mover “condanna contabile inevitabile”

Il comitato contrario alla monorotaia dopo il pronunciamento della Corte dei conti: “Eppure si muove… anche la giustizia. La lotta per una mobilità efficace continua”.

03 giugno 2017 - 10:36

“Eppure si muove… anche la giustizia. Incredibilmente assolti dopo un processo di primo livello di 20.000 pagine di fatti, anche se la sentenza del tribunale è ancora da tanti mesi in attesa di essere svelata a tutti noi, sono stati invece raggiunti (i soggetti pubblici quali ex-assessori dirigenti ed ex sindaco) dalla giustizia contabile. E non poteva essere altrimenti”. Il comitato No People Mover commenta così la condanna emessa dalla Corte dei conti in merito al progetto per la costruzione della monorotaia tra stazione e aeroporto. Scrive sempre il comitato: “Parola di Corte dei conti: ‘Grave negligenza e imprudenza, hanno causato un danno erariale’. Lo sostenevamo da sempre. Lo sosteneva anche l’autorità anti corruzione (che allora si chiamava Vigilanza sui Contratti Pubblici).Lo abbiamo sostenuto anche di fronte al Tar del Lazio in appoggio alla Avvocatura dello Stato di fronte al ricorso di Marconi Express e CCC . Anche se ‘inspiegabilmente’, pur avendo il Tar rigettato quel ricorso, tutta la stampa cittadina si affrettò a dire che… avevano vinto Marconi Express e CCC e che quindi il People Mover si poteva fare. Chissà a che ‘verità’ risponde la stampa e chissà cosa ha letto? Ma ora ha modo di ricredersi e di rettificare quell’errore di percorso, perchè la corte dei Conti in armonia alla Autorità e al Tar ha condannato tutti gli imputati ‘pubblici’ (ex-sindaco, ex-assessori e dirigenti) al risarcimento danni. La lotta per una mobilità efficace continua”.

