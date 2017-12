Studenti migranti in piazza: "Pretendiamo libertà!" [foto]

Oggi pomeriggio manifestazione da piazza Verdi, con passaggio sotto la Prefettura: "Permesso di soggiorno per tutte/tutti! Impossibile accettare di vivere sotto minaccia di un'espulsione, di pagare coi nostri salari un documento che ci inchioda allo sfruttamento".

02 dicembre 2017 - 18:39

"Contro la schiavitù, per la libertà delle/dei migranti!". Questo lo striscione dietro al quale, oggi pomeriggio, hanno manifestato "centinaia di migranti, generazioni e condizioni diverse, studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori, richiedenti asilo che non accettano che la precarietà e lo sfruttamento sia la risposta alla loro pretesa di libertà", come racconta il Coordinamento migranti, che ha organizzato il corteo insieme all'Associazione studenti migranti. La manifestazione è partita da piazza Verdi, dirigendosi verso il centro della città percorrendo via Indipendenza. "Io merito di stare qui, di avere il mio permesso di soggiorno e che sia duraturo. Il mio percorso di studi vale tre anni? E allora che valga tre anni e non che io sia bloccato perche non ho un pezzo di carta", sono le parole urlate da uno dei manifestanti al megafono: "Con le lotte che hanno fatto i nostri padri abbiamo avuto la possibilità di andare a casa, anche senza il permesso di soggiorno ma con la ricevuta. Ma non possiamo viaggiare in europa, dobbiamo stare qua. Io che vi parlo oggi sono costretto a fare le mie vacanze qua, il Natale lo festeggero qua perchè non posso andare altrove. Mi chiedo perchè, perchè sono bloccato?", così come "chiedo perchè, perchè quando un uomo nero muore in mezzo al mare non frega e nessuno? Credetermi, il nostro sangue è rosso come quello degli altri".

La manifestazione è arrivata di fronte alla Prefettura: lì la parola d'ordine che si è levata dal corteo "è permesso di soggiorno per tutte e tutti! Non possiamo accettare di vivere sotto la minaccia di un'espulsione, di pagare coi nostri salari un documento che ci inchioda allo sfruttamento, che dipende dall'arbitrio dell'Europa che decide se dichiarare sicuri o insicuri i paesi da cui proveniamo, che ci impedisce di portare avanti i nostri percorsi di studio. Reclamiamo un permesso di soggiorno europeo senza condizioni, pretendiamo la nostra libertà!", scrive il Coordinamento migranti. Lasciata la Prefettura, il corteo è tornato verso la zona universitaria concludendosi di nuovo in piazza Verdi.

> Le foto della manifestazione di Marco Caligari per Zic:



