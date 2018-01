Smog, tre sforamenti nella prima settimana dell'anno

Pm10 oltre i limiti venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 gennaio. Nel 2017 la centralina Arpae di Porta San Felice aveva conteggiato 40 giorni di sforamento a fronte del limite di legge fissato a 35.

11 gennaio 2018 - 10:28

Basta la prima settimana dell'anno, a Bologna, per inanellare subito tre giorni consecutivi di sforamento dei limiti consentiti di pm10: è successo venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 gennaio. Questo significa che il 2018 non è iniziato in modo diverso da com'era finito il 2017, che ha visto la centralina Arpae di Porta San Felice conteggiare 40 giorni di sforamento a fronte del limite di legge che è fissato a 35. Nonostante questa situazione, il Comune ha deciso di revocare la "domenica ecologica" che era stata programmata proprio per il 7 gennaio, per "favorire gli spostamenti dei cittadini impegnati in un periodo di caratterizzato da un'elevata attività commerciale" e dunque accontentando le richieste dei negozianti.

2 0 0

Articoli correlati