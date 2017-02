Smog da record: Pm10 cinque volte oltre il limite

Mercoledì la centralina di porta San Felice ha fatto registrare una concentrazione di Pm10 pari a 247 microgrammi per metro cubo, quasi cinque volte il limite di legge. Non va molto meglio in altre zone.

03 febbraio 2017 - 12:12

La giornata di mercoledì ha fatto segnare un nuovo record negativo per quanto riguarda le polveri sottili che infestano l’aria di Bologna: le Pm10 hanno raggiunto quota 247, cioè quasi cinque volte il limite di legge di 50 microgrammi per metro cubo. A far registrare questo dato è stata la centralina di rilevazione collocata a porta San Felice, mentre in prossimità di quella dei Giardini Margherita le Pm10 hanno fatto segnare una concentrazione di 238 microgrammi per metro cubo. Non va molto meglio a San Lazzaro (con 222 microgrammi), mentre via Chiarini il dato è stato di 165 e a Imola di 157.

