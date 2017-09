Sicilia / No G7 pari opportunità, si prepara la mobilitazione

Il 15 e 16 novembre tra i ministri dei sette un nuovo vertice, ancora a Taormina, su parità di genere e violenza sulle donne. Scatta la mobilitazione: i movimenti isolani si sono dati appuntamento per il 30 settembre a Catania.

21 settembre 2017 - 13:02

(da Officina Rebelde)

C'è un altro G7 da contestare a Taormina. Quello delle pari opportunità

Non bastava la passerella di maggio ai potenti della terra, non bastava avere suscitato l’ostilità dei movimenti siciliani e avere portato a casa le contestazioni del controvertice culminate nel corteo del 27. Oltre il G7 generale e complessivo nella cittadina siciliana di Taormina se ne terrà un altro, uno di quelli tematici ai quali partecipano i ministri competenti per ogni nazione e nello specifico quello per le "Pari opportunità". Dietro questa fumosa formula non si sa bene cosa si nasconda, ma il sospetto è che sia una operazione orchestrata dalla ministra Boschi che vuole rifarsi una reputazione politica dopo gli scandali che hanno interessato la sua famiglia. Ad ogni modo appare quantomeno paradossale parlare di pari opportunità in un paese come l’Italia, nel quale la condizione femminile è caratterizzata da una continua discriminazione nei luoghi di studio come in quelli di lavoro. Un paese permeato da una cultura maschilista che vede la sua recrudescenza negli efferati stupri e femminicidi dei quali oramai le cronache giudiziarie ci danno quotidiana notizia. L’operazione, comunque, non tarderà di suscitare contestazioni visto che alcune compagne dei movimenti siciliani si sono date appuntamento a Catania, per il 30 Settembre, per discutere di come costruire una mobilitazione. Niente di predefinito, per il momento, ma la necessità vedersi e confrontare percorsi di genere ed antagonisti.

Questo il breve testo dell'evento: "Ormai è ufficiale: il 15 e 16 novembre a Taormina si terrà il G7 pari opportunità. I temi di cui si parlerà sono le politiche per la parità di genere, la violenza sulle donne, l’empowerment economico femminile, la tratta degli esseri umani. Siete invitat* tutt* per confrontarci sui possibili percosi di lotta da intraprendere".

Assemblea regionale contro il G7 Pari opportunità, sabato 30 ottobre ore 17:00 a Palestra Lupo - Catania

