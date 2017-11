Sgombero in corso al Galaxy

Camionette della polizia e agenti della Municipale si sono presentati In via Fantin per liberare l'ex residence dalle famiglia ancora presenti.

08 novembre 2017 - 10:49

"Non vogliamo un altro sgombero", aveva detto pochi giorni fa l'assessore comunale alla Casa, Virginia Gieri, in merito alle famiglie ancora presenti all'ex Galaxy. Però stamattina, nonostante la diffida legale inviata all'amministrazione dagli inquilini, svariate camionette della polizia e agenti della Municipale si sono presentati in via Fantin per liberare gli alloggi. Per il momento non si sono registrate tensioni, ma il tentativo di sgombero è di fatto in corso. "Come sempre la loro legalità è a corrente alternata e le ipotesi di soluzione ridicole", scrive Social Log su Facebook.

