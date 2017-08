Servizi scolastici, “ancora un appalto al massimo ribasso”

Lo segnala l’Sgb in riferimento alla gara per l’affidamento dell’assistenza agli alunni disabili di San Lazzaro. L’Usb, invece, pone l’attenzione su alcuni errori riscontrati nelle procedure per la mobilità Ata.

18 agosto 2017 - 17:44

“In questi giorni siamo in attesa di conoscere l’aggiudicazione del bando per i servizi per gli alunni disabili del Comune di San Lazzaro di Savena. Purtroppo come Sgb dobbiamo segnalare che la procedura prevede, anche se non come dicitura, il massimo ribasso”. E’ la segnalazione diffusa dal sindacato di base, che spiega: “Questo è dato dalle percentuali qualità/prezzo che sono previste 70-30, che garantirebbero comunque l’aggiudicazione alla cooperativa che offre di meno; inoltre ci risulta un ribasso in partenza di circa due euro all’ora e un’offerta economica, già appurata 8 agosto con l’apertura delle buste, con un rilevante ribasso delle due cooperative che si contendono l’appalto. Sgb non accetterà che il ribasso di quest’appalto cada sui lavoratrici/tori e di conseguenza sulla qualità del servizi. Infatti Sgb, grazie alle lotte dei lavoratori e all’attenzione che ha mantenuto in quest’appalto ha potuto ottenere alcuni importanti miglioramenti che equivalgono: alla possibilità di restare nella scuola fino a 30 giorni di assenza dell’alunno, al pasto garantito agli operatori in servizio con l’alunno nel momento del pasto, all’aumento di ore di programmazione, ad una clausola sociale che garantisce il passaggio dei lavoratori”.

Scrive il sindacato: “Nonostante queste vittorie, ci sentiamo il dovere di dire come Sgb, a chiunque vinca quest’appalto, che non torneremo indietro di un millimetro nei diritti acquisiti e continueremo a chiedere il miglioramento delle condizioni di lavoro. Inoltre, se dovesse acquisire il servizio una cooperativa diversa dall’attuale rivendicheremo con forza il passaggio di tutte e tutti gli educatori alle stesse condizioni compresi i tempi determinati, l’eliminazione dei tempi part time verticali misti con sospensione dei diritti in estate, la non applicazione del Job Act, e garanzie per le lavoratrici che svolgono attualmente due servizi, integrativo (pre/mensa/post) e di integrazione (L.104), che grazie alle scelte infelici del Comune di esternalizzare e spezzettare tutti i servizi si ritroveranno ‘spacchettate’ in due cooperative diverse”. Per parlare di tutto questo e non solo, Sgb convoca per il 28 agosto alle 16,30 un’assemblea sindacale retribuita delle educatrici e degli educatori della coop Dolce alle scuole Donini, in via Poggi 5 San Lazzaro.

L’Usb, intanto, riferisce che nei giorni scorsi si è trovata costretta a segnalare all’Ufficio scolastico provinciale un errore nel bollettino della mobilità Ata: “Mancavano tutte le disponibilità per collaboratori scolastici, assistenti tecnici e assistenti amministrativi presso l’istituto Aldini Valeriani Sirani”. A seguito della segnalazione “abbiamo ricevuto rassicurazioni dagli uffici sulla volontà di rettificare le assegnazioni causate dall’errore informatico, ancora non si sa se imputabile a livello regionale o nazionale. Pur essendoci resi disponibili a partecipare a un incontro con il provveditore, non siamo stati convocati per una riunione alla quale avremmo ribadito quanto segue. Come Usb Scuola prendiamo atto della rettifica ai movimenti pubblicata prontamente” a due giorni dalla segnalazione, “ma crediamo sia necessario e doveroso che vengano rettificati tutti quei movimenti che ‘a cascata’ sono stati inficiati dall’errore iniziale delle disponibilità assenti dell’istituto Aldini e che ad oggi risultano nuovamente liberi”.

