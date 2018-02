"Senza paura, insieme, abbiamo vinto" [comunicati]

Raccolta di contributi sulla lunga giornata di ieri, che ha visto gli antifascisti bolognesi mobilitarsi per opporsi al comizio di Forza Nuova in piazza Galvani.

17 febbraio 2018 - 23:39

Senza paura, insieme, abbiamo vinto

A Bologna l’antifascismo non è una questione di nicchia, non è un anacronismo, e non è nemmeno affare dei papaveri della sinistra di potere. A Bologna l’antifascismo è un ruggito di popolo che non si fa spaventare dalla reiterata violenza delle divise e rende piccoli e stupidi i venti nazisti che hanno voluto fare di piazza Galvani un palcoscenico per il proprio osceno capetto.

Questo ha dimostrato la giornata di oggi (ieri, ndr) venerdì 16 febbraio, iniziata con l’occupazione di piazza Galvani sette ore prima dell’annunciato comizio di Roberto Fiore. Alle 14 la polizia sgombera la piazza a manganellate ma nessuna e nessuno si fa intimorire: corteo fino a piazza Maggiore e presidio fino alle 19.30, che si ingrossa fino a contare migliaia di persone. Poi riparte il corteo e torna in via Farini, ancora una volta luogo di violente cariche, stavolta con idranti e lacrimogeni.

Infine, mentre i nazi ripegavano le bandiere e si allontanavano circondati da centinaia di guardie di stato armate fino ai denti, di nuovo in corteo fino al Sacrario dei partigiani, con la certezza di aver vinto. Su tutta la linea. In tantissime e tantissimi, insieme, senza paura. Ciascuna e ciascuno con la sue storie personali e collettive, con le sue rabbie e le sue lotte e le sue autogestioni, tutte e tutti con la stessa rabbia e determinazione.

Nodo sociale antifascista

* * * * * * * * * *

In piazza oggi (ieri, ndr) una meravigliosa Bologna tra occupazioni di piazze, cortei, cariche, lacrimogeni, idranti! Un giorno intero di antifascismo militante! Con il pensiero e il cuore ai compagni arrestati a Piacenza, lo diciamo ancora una volta: la barbarie xenofoba e del prima gli italiani non passerà!

Laboratorio Crash

* * * * * * * * * *

Bologna lotta contro i fascismi: la zona rossa

Dalla manifestazione per Afrin, con i partigiani e le partigiane del mondo, in lotta contro i confini e i fascismi, scriviamo queste poche righe sulla giornata del 16 febbraio a Bologna. Come in tante altre città, anche a Bologna si abolisce dal basso il diritto di parola ad ogni forza fascista. Banchetti, adunate, propaganda nazifascista e razzista sono contestate nei quartieri e non hanno cittadinanza politica nella nostra città. Alle 13.00 del 16 febbraio 2018 in 100 abbiamo occupato piazza Galvani perché una nuova opportunità di impedire definitivamente il comizio di Roberto Fiore venisse colta da chi governa questa città. Questo non avviene, lo sgombero della piazza è violento.

Abbiamo occupato la piazza perché la farsa non andasse in scena e perché la possibilità di disobbedire e confliggere di fronte ad imposizioni e leggi ingiuste percorresse le strade e la rete. Così alle 19.00, da centinaia diventiamo migliaia di persone con la speranza, la gioia e la disponibilità a confliggere contro la bestia nera, sfidando grate e idranti della polizia. Piazza Maggiore si riempie per rigettare ancora una volta un corpo totalmente estraneo alla città e il Potere, usando la sua forza per permettere a 50 fascisti di esserci, vacilla un po’.

In migliaia abbiamo risposto determinat@, resistendo con i nostri corpi, per respingere lo squadrismo fascista, per esprimere tutto il nostro dissenso contro la presenza a Bologna di Roberto Fiore e Forza Nuova, una formazione fascista che difende ed elogia la tentata strage razzista di Luca Traini a Macerata. Prefettura e Questura hanno permesso questo scempio, l'amministrazione comunale ha intervallato dichiarazioni ipocrite a posizioni pavide e inaccettabili, i grandi partiti e sindacati lontani dalla piazza antifascista. Politicamente e militarmente si è scelto di caricare le migliaia di antifascist@ per consentire un comizio di qualche decina di fascisti.

La crescita e la determinazione della piazza di ieri dimostrano che a Bologna il consenso nel conflitto contro il fascismo è parte integrante del DNA.

E dimostrano all’altra piazza, ancora di più, come ogni tentativo di ergersi a soli ed unici custodi della democrazia, sempre pronti giudicare le altre espressioni della stessa e mai a guardare l’efficacia della propria, non sia altro che la dimostrazione di inattualità politica e sordità nei confronti dei sentimenti reali della città. Il fallimento della timidezza, la vergogna dell’ipocrisia, il vero regalo alle forze antidemocratiche.

Bologna non dimentica il passato ed i suoi e le sue partigian@; sfida apertamente l’odio e la paura, costruisce negli spazi sociali democrazia, accoglienza, solidarietà.

A Bologna non si passa. Forza Bologna.

Tpo

Làbas

* * * * * * * * * *

L'antifascismo è una cosa seria e Bologna è antifascista

Non sarà facile dimenticare la straordinaria giornata di ieri, una lunga giornata di resistenza antifascista. In tanti e tante avevamo detto che non avremmo assistito con indifferenza alla provocazione dei neofascisti di Forza Nuova, al loro odio e ai loro proclami razzisti e autoritari. E così è stato. Nell'arco della giornata Bologna è stata attraversata da migliaia di antifascisti e antifasciste che con gioia e determinazione hanno dimostrato che lo slogan "fiducia nello stato non ne abbiamo, l'antifascismo è nostro e non lo deleghiamo" è realtà, concreta e tangibile. Se le istituzioni autorizzano i comizi di Forza Nuova, Bologna ha ribadito ancora una volta che i fascisti non li vuole.

Sin dalla mattina in tante/i abbiamo occupato piazza Galvani per impedire il loro squallido teatrino elettorale e che l'aria delle nostre strade si inquinasse con la loro presenza e i loro rigurgiti. Bologna è antifascista.

Dopo qualche ora la questura ha preferito sgomberare con violente cariche il presidio, pur di consegnare la piazza ai saluti romani e ai cori nostalgici di quelli che poi sarebbero stati poche decine di neofascisti. Ma l'avevamo detto, ieri sarebbe stata la nostra resistenza. Ancora più convinti di essere dalla parte giusta, le/gli antifascist/i hanno resistito alla violenza delle forze dell'ordine e hanno conquistato piazza Maggiore. Bologna è antifascista.

Anche qui una, due, tre, quattro ore di presidio e intanto la piazza continuava a riempirsi e a caratterizzarsi per una composizione plurale e allo stesso tempo compatta e determinata. Bologna è antifascista.

In migliaia ci siamo quindi mosse/i in corteo per dirigerci verso la piazza lasciata in mano a un manipolo di esaltati. L'immagine di una via Rizzoli gremita di antifasciste/i resterà indelebile nella mente di tanti e tante. Migliaia di volti lasciavano intendere ancora una volta un'idea chiara e semplice: i fascisti non possono parlare, né a Bologna né altrove, né in campagna elettorale né mai. Bologna è antifascista.

Giunto nei pressi di piazza Galvani il corteo non ha accettato le strade sbarrate dalle grate montate sui blindati, non si è lasciato intimorire dall'ingente spiegamento di forze dell'ordine schierato a difesa del comizio neofascista e dall'irritante frastuono dell'elicottero, ha resistito alle cariche e allo sconsiderato utilizzo di idranti e gas lacrimogeni. Ha poi attraversato le strade della città per concludere in piazza del Nettuno, vicino al sacrario dei partigiani: l'antifascismo è una cosa seria e Bologna è antifascista. Solidarietà alle compagne/i ferite/i durante le cariche di ieri, così come alle persone arrestate dopo la manifestazione antifascista di Piacenza. Ps. Mentre scriviamo il nostro autobus organizzato con altre realtà bolognesi per raggiungere la manifestazione nazionale #DefendAfrin a Roma è stato fermato appena superato il casello dell'autostrada. Tutte le e i partecipanti sono state perquisite, identificate e riprese in volto con la videocamera dalla polizia. Il dispositivo di sicurezza, messo in atto contro una mobilitazione che sarà in piazza a dire un chiaro NO alla sporca guerra di Erdogan ai danni del popolo curdo, per noi è la dimostrazione della sintonia del governo italiano con le pratiche autoritarie e fasciste proprie del governo turco. Biji Rojava! Vag61 - Spazio libero autogestito * * * * * * * * * * Bologna è antifascista (nonostante il PD)! Ieri è stata una lunga giornata antifascista a Bologna, che ha saputo mandare un chiaro messaggio a fascisti e politicanti senza pudore nel nascondersi dalle proprie responsabilità. In mattinata un gruppo di studenti e precarie ha deciso di partecipare al question time in consiglio comunale per ribadire la complicità, esplicita ed implicita, al neofascismo nostrano. Un’azione di denuncia in una seduta pubblica di un consiglio che conta tra le sue file i “fratelli” di Luca Traini della Lega Nord e i “democratici” di Renzi, sempre pronti a dichiarare diritti mentre costruiscono lager in Libia, a evocare parole e concetti astratti mentre affamano, rubano i risparmi per difendere delle banche e rendono le città sempre più a misura di vetrina e sempre meno a misura d'uomo e di donna. E’ in questo sconquassamento sociale che partitini neofascisti trovano terreno fertile e si riproducono.

Evidentemente questi contenuti fanno paura, svelano un complesso sistema di menzogne su cui il PD, anche bolognese, fonda la sua costruzione pubblica e politica, e la dimostrazione sono le assurde dichiarazioni del sindaco Merola, pronto a equiparare fascisti a chi li combatte, per infami giochi di consenso, senza poi, nei fatti, muovere un dito per impedire i comizi neri. Nel pomeriggio sarebbe poi uscita la notizia di infortuni fantasiosi dei vigili urbani presenti in consiglio: basta vedere i video (e un pizzico di onestà) per rendersi conto che il tentativo di scippo dello striscione e il conseguente strattonamento non può certo spiegare tali danni. Ecco l'ennesimo squallido tentativo di criminalizzare chi ha il coraggio di porre su un piano di correlazione le politiche antisociali del PD e il ritorno di istanze razziste e fasciste; chi non si sottomette ad un frontismo democratico che fa il solo gioco delle destre (dichiarate o democratiche che siano) e rilancia in avanti. Dal primissimo pomeriggio numerosi compagne e compagni hanno occupato Piazza Galvani, dove il fascista Fiore avrebbe tenuto il comizio in serata accompagnato dai suoi 15 seguaci. La polizia ha deciso di caricare e sgomberare la piazza facendo diversi feriti. A conferma dell’abissale distanza tra parole e fatti del governo di questa città. Gli antifascisti si sono ricompattati e, direttisi in Piazza Maggiore, hanno presidiato il centro cittadino, fino all’arrivo di Forza Nuova. E’ quindi partito un corteo di migliaia di persone che ha cercato di raggiungere i fascisti. La polizia ha nuovamente caricato con idranti e manganelli, ma il corteo non si è lasciato intimidire ed è quindi ripartito per le vie del centro concludendosi sotto il sacrario dei partigiani. La giornata di ieri è stata importante perchè ha dimostrato, in modo autonomo da ogni istituzione, che il fascismo va combattuto nei fatti e non appigliandosi a stupidi cavilli burocratici o dichiarazioni in politichese; che il fascismo va combattuto anche laddove si annida in modo subdolo, tra la parole false pronunciate da uomini falsi seduti comodamente in poltrona (comunale o parlamentale che sia); che il fascismo si nutre anche delle azioni di chi decide consapevolmente di ingrassare i più in salute e impoverire chi già fatica quotidianamente. Magari colorando queste scelte politiche con rossi sbiaditi o altri colori più o meno sgargianti. Un partigiano - uno di quelli che il fascismo lo hanno combattuto per davvero - una volta ci ha detto che più pericolosi di coloro che esplicitamente affamano il popolo sono quelli che rubano le parole del popolo per fini particolari. Questa lezione l’abbiamo imparata e la portiamo nel cuore, e non saranno piccoli uomini a fermarci. Hobo * * * * * * * * * * Ieri è stata una giornata meravigliosa per la Bologna antifascista e antirazzista. In 5.000 abbiamo sfilato per il centro cittadino per contrastare la presenza di Forza Nuova, ancora respirando l'aria di Macerata e l'odio che ancora diffondono i neofascisti. Poi a Vag61 per parlare del Battaglione Mario, dove hanno combattuto fianco a fianco italiani e africani, proprio a Macerata. Grazie a tutt* coloro che hanno riempito le strade di Bologna e che hanno riempito pure Vag61! Adesso non è l'ora di fermarsi, avanti! Resistenze in Cirenaica * * * * * * * * * * Ieri sera in migliaia contro il fascio-utile idiota Roberto Fiore. Un fiume di persone, in continuità con le grandi piazze antifasciste di sabato scorso, ha attraversato un centro città blidanto dimostrando che a Bologna l'antifascismo é vivo e non lo si lascia relegare ai presidietti dell'arcipelago del centro sinistra in cerca di voti. Quella di ieri é stata una piazza bellissima, antifascista, di lotta e sopratutto di vittoria. Il nostro pensiero va a chi sta subendo la dura repressione, dal retrogusto di vendetta, che lo stato sta portando avanti dopo le clamorose sconfitte di questi giorni, un abbraccio a Giorgio, Moustafa e Lorenzo. Tutti Liberi, Liberi Subito! Noi Restiamo * * * * * * * * * * Ieri è stata una giornata molto importante per Bologna.

Grandissima è stata la risposta della popolazione alla provocazione neofascista.

Una piazza gremita e unita ed un corteo di circa 5000 persone hanno manifestato il proprio dissenso: Bologna è e sarà sempre antifascista!

Nel frattempo un dispiegamento di circa 400 poliziotti barricava la città per proteggere una manciata di fascitelli da strapazzo.

Noi riteniamo tutto ciò inaccettabile:

Nessuno spazio va lasciato ai fascisti!!!

Il fascismo non è un'opinione!!! La Palestra Popolare Teofilo Stevenson terrà sempre alta la guardia contro ogni forma di fascismo. Palestra Popolare Stevenson

