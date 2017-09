Scuola, via libera alle convocazioni unificate

Arriva la decisione dell'Ufficio scolastico dell'ambito territoriale bolognese. Il Coordinamento Precari: "Si conferma il grande risultato ottenuto l'anno scorso".

08 settembre 2017 - 10:11

"Arriva la conferma ufficiale che a Bologna ci saranno, come l'anno scorso, le convocazioni unitarie da Graduatorie d'Istituto. Si conferma il grande risultato ottenuto l'anno scorso!". Lo scrive su Facebook il Coordinamento Precari/e della Scuola, allegando la comunicazione a riguardo rivolta ai dirigenti scolastici delle Secondarie di primo e secondo livello (ex medie e superiori) diffusa sul sito dell'Ufficio scolastico dell'ambito territoriale di Bologna. La data è quella di questo sabato 9 settembre.

Il Coordinamento aveva scritto negli scorsi giorni di essere "pronto alla mobilitazione" se la decisione non fosse stata nella direzione di un'unica giornata e un'unica sede per le convocazioni, il che fa sì che gli insegnanti possano scegliere tra i posti disponibili, nell'ordine dato dai punteggi in graduatoria.

