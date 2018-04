Sciopero alla Toyota, "azienda ferma"

"I lavoratori rivendicano il riconoscimento integrale del premio di risultato e la stabilizzazione dei precari", spiega Usb, che intanto ha inaugurato lo sportello della Federazione del Sociale: "Organizziamoci per i diritti".

09 aprile 2018 - 14:30

"Stamane le lavoratrici e i lavoratori della Toyota chiamati a scioperare per l'intera giornata dalla RSU Usb e Fiom hanno aderito in massa", scrive l'Unione sindacale di base in un comunicato signifacativamente intitolato "Azienda ferma".

La società "alla fine ha messo in libertà i pochi lavoratori delle officine che non avevano aderito – prosegue il sindacato - come USB abbiamo presidiato i cancelli con delegati di altre aziende e molti attivisti. I lavoratori rivendicano il riconoscimento integrale del premio di risultato e la stabilizzazione dei precari e nei prossimi giorni terremo le assemblee per decidere come proseguire la vertenza" sullo stabilimento ex Cesab di via Persicetana Vecchia.

Sempre dall'Usb, intanto, arriva la notizia dell'apertura dello sportello della Federazione del Sociale nel quartiere popolare di Pescarola, in via Delle Borre 5/7, che sarà attivo ogni martedì dalle 17 alle 19. "Molti inquilini delle case popolari e persone del quartiere hanno animato il dibattito e messo le basi per prossime iniziative in città!", segnala Asia: "Dalle case popolari, con lavoratori, precari e disoccupati, organizziamoci per i nostri diritti! Casa, reddito, lavoro".

