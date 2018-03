Sciopero alla Gd: "Fabbrica semideserta"

"Una grande giornata di lotta", scrive l'Usb: "Il livello di adesione è stato alto, dai reparti montaggio agli uffici, mentre ai cancelli si è svolto un presidio affollato e combattivo. La mobilitazione non si ferma qui".

22 marzo 2018 - 15:52



"Fabbrica semideserta e cancelli colmi". Si presentava così stamattina lo stabilimento Gd in occasione dello sciopero proclamato dall'Usb-. "Una grande giornata di lotta", fa sapere il sindacato di base: "E' riuscito pienamente il primo sciopero di quattro ore del pacchetto di 40 proclamato a sostegno della vertenza per la conquista di migliori condizioni salariali e normative. Il livello di adesione allo sciopero è stato alto, dai reparti montaggio agli uffici. Due pullman hanno portato gli scioperanti dagli stabilimenti di Anzola al presidio dei cancelli di Gd1 in via Battindarno a Bologna. Si è costituito così un presidio affollato e combattivo. Tantissimi i lavoratori di altre aziende e gli attivisti Usb venuti in solidarietà alla lotta dei lavoratori Gd. Ai cancelli si è quindi tenuta un'assemblea pubblica con decine di interventi tesi a discutere come dare seguito alla vertenza. Chiediamo a Gd di aprire il confronto: siamo disponibili da subito ad avviare un confronto con la direzione Gd e l'insieme delle organizzazioni sindacali sui problemi aperti in azienda e sulle rivendicazioni dei lavoratori in lotta. Sfidiamo Fim Fiom Uilm ad un percorso democratico e partecipato con i lavoratori per consentire loro di decidere, essendo i veri e unici destinatari degli effetti della contrattazione, come e se proseguire la vertenza. La mobilitazione non si ferma qui. Nei prossimi giorni decideremo le nuove iniziative".

