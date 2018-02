Saragozza, undici sgomberati da una ex scuola

Lunedì Forza Italia chiede, martedì il Comune obbedisce, lasciando per strada con una denuncia in mano un gruppo di giovani tra i 20 e i 30 anni. Sono i giorni più freddi dell'anno.

21 febbraio 2018 - 15:28

Sono abbandonate da quasi otto anni, ma per il Comune la priorità è impedire che qualcuno vi trovi rifugio, a costo di sbattere tutti per strada alla vigilia dei giorni di peggiore gelo dell'inverno. Soprattutto, quando a chiederlo a mezzo Resto del Carlino (lunedì) è un consigliere di Forza Italia: sulla pelle degli ultimi le intese sono sempre larghe.

Sono le ex scuole Carracci di via Felice Battaglia, dove è intervenuta ieri la Polizia Municipale per cacciare 11 giovani tra i 20 e i 30 anni, di nazionalità italiana, denunciando tutti per invasione di edificio pubblico e danneggiamento. Con loro c'erano anche alcuni cani. Avevano organizzato una cucina e dormivano nelle aule. Dove avranno dormito stanotte sembra sia una domanda che si pone solo questo giornale, come anche per lo sgombero di un altro stabile, solo 24 ore prima, in zona Murri. E ora? L'assessore alla Sicurezza Alberto Aitini ha assicurato che nei prossimi mesi la struttura sarà demolita e sarà emanato il bando per la progettazione della nuova scuola. "Continuiamo sulla strada della legalità", ha infine commentato soddisfatto. Già: perché quella della solidarietà e del welfare l'hanno mancata parecchi incroci fa.

