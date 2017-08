Salaborsa, si rischia lo stato d’agitazione dei lavoratori in appalto

La cooperativa Working ha aperto alla discussione su alcuni punti ma “non riconosce i diritti e di conseguenza le agibilità sindacali all’Sgb”, recita il comunicato seguito ad un’assemblea convocata dalla sigla di base.

01 agosto 2017 - 19:14

I lavoratori in appalto della biblioteca Salaborsa si preparano allo stato di agitazione. Nelle scorse settimane si è svolta un’assemblea indetta da Sgb e questo è il comunicato che ne è seguito: “L’assemblea ha preso atto favorevolmente delle disponibilità della cooperativa Working riportate durante l’incontro con i rappresentanti dei lavoratori iscritti a Sgb svolto venerdì 7 luglio, e cioè la disponibilità ad aprire, da settembre, un ragionamento con i lavoratori rappresentati dal Sindacato Generale di Base sulla stabilizzazione delle ore contrattuali, programmazione di ulteriore formazione, diritto di prelazione sull’impiego ai futuri servizi bibliotecari previsti dall’amministrazione comunale nella nuova gara d’appalto. Contrariamente l’assemblea esprime forte dissenso al perpetuare della cooperativa Working nel non voler riconoscere i diritti e di conseguenza le agibilità sindacali al sindacato Sgb”.

Continua il comunicato: “Sgb è il primo sindacato, per numero di iscritti, all’interno della biblioteca; di fatto la cooperativa Working cosi facendo non garantisce ai propri dipendenti la libertà di adesione e di svolgimento delle attività sindacali, all’interno del posto di lavoro. Per questo i lavoratori chiedeno alla dirigenza della coop Working di rivedere la decisione in merito al riconoscimento delle agibilità sindacali e danno mandato a Sgb, in caso di permanenza della decisione, all’indizione dello stato di agitazione nel prossimo settembre”.

