Sabato 26 maggio la presentazione di ''ZERO IN CONDOTTA'' all'Xm24

La redazione presenterà il volume sui dieci anni di movimenti a Bologna e di Zic.it in via Fioravanti 24, alle 21, nell'ambito del festival "Olè - Oltre l'editoria", in programma da oggi a domenica.

25 maggio 2018 - 14:19

ZERO IN CONDOTTA

Dieci anni di movimenti a Bologna e di Zic.it

e appunti sull'informazione autogestita oggi [info]



La prossima presentazione del libro:

Sabato 26 maggio'018 alle 21 all'Xm24, in via Fioravanti 24 - palco grande,

nell'ambito del festival "Olè - Oltre l'editoria": tre giorni di auto produzioni, editoria indipendente,

workshop, mostre, incontri e musica dal 25 al 27 maggio [info - programma]

Con l'occasione, ricordiamo che è possibile sostenere l'esperienza di Zic.it anche attraverso il 5x1000 dell'imposta Irpef.

Un piccolo gesto, che non costa nulla a chi lo compie, per contribuire alla sopravvivenza del nostro quotidiano.

Farlo è molto semplice: compilando la dichiarazione dei redditi basta firmare nel riquadro dedicato alle associazioni di promozione sociale e indicare il seguente codice fiscale: 91241310373.

