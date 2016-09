Roma / Sabato in corteo contro la guerra turca al Kurdistan [info pullman]

Rete Kurdistan Italia: “E’ urgente una mobilitazione per fermare l’invasione di Erdogan in Rojava, contro la repressione del movimento curdo e di tutte le forze democratiche, le barbarie dell’Isis e mettere fine all’accordo sui profughi”.

20 settembre 2016 - 20:25

Da oltre un anno nelle zone curde della Turchia è in corso una sporca guerra contro la popolazione civile. Dopo il successo elettorale del Partito democratico dei popoli (Hdp), che ha bloccato il progetto presidenzialista di Erdogan, il governo turco messo intere città sotto a pesanti coprifuoco e in stato di emergenza, con migliaia tra morti, feriti, arrestati e deportati.

Dopo il fallito “tentativo di golpe” del 15 luglio Erdogan ha dato il via al terrore con il repulisti di accademici, insegnanti, giornalisti, magistrati, militari, medici, amministratori, impiegati statali, invisi al regime: migliaia di licenziamenti e arresti; chiusura di giornali, stazioni radio-televisive, centri di cultura e sedi di partito. Resta forte preoccupazione per le condizioni di sicurezza e di salute del leader del popolo curdo Abdullah Öcalan, di cui dopo un anno di silenzio imposto dallo Stato turco, si sono finalmente avute notizie, ma che resta segregato in isolamento totale. Abdullah Öcalan, legittimo rappresentante del popolo curdo, è indispensabile alla risoluzione della questione curda nell’ambito della democratizzazione della Turchia e del Medio Oriente, così come tracciato nel disegno del confederalismo democratico.

Il 24 agosto 2016 l’esercito turco ha invaso la città di Jarablus con il pretesto di combattere il terrorismo e lo Stato Islamico (Is) però di truppe appartenenti a gruppi islamisti. Gli attacchi dell’esercito turco non sono diretti contro Isis ma contro le Forze democratiche siriane (Sdf) e l’insorgenza liberatrice curda nei territori del Rojava. L’invasione turca del nord della Siria aumenta il caos esistente nella regione inferocendo la guerra civile, creando nuovi rifugiati e nuovi disastri umanitari.

Gli Stati Uniti e l’Europa non solo hanno chiuso un occhio su questi attacchi, ma stanno fornendo il sostegno allo Stato turco che con la complicità dell’UE continua a usare i profughi come arma di ricatto. Tutto questo deve finire! Rifiutando il vergognoso accordo Ue-Turchia, che lede i diritti umani dei profughi e finanzia la guerra sporca contro il popolo curdo.

Il popolo curdo insieme agli altri gruppi etnici, religiosi e culturali ha costituito una Confederazione democratica nel nord della Siria, il Rojava, dove coesistono pacificamente e nel rispetto reciproco popoli e fedi religiose diversi tra loro. Questo modello rappresenta una prospettiva ed un valido esempio per una Siria democratica; per questo è necessario sostenere questa esperienza di rivoluzione sociale di cui sono state protagoniste in primo luogo le donne.

Ora questa esperienza democratica decisiva per le sorti di un altro Medio Oriente rischia di essere cancellata dall’invasione turca. E’ urgente la mobilitazione internazionale a fianco del Rojava , della lotta di liberazione del popolo curdo e della rivoluzione democratica scendendo in piazza il 24 settembre a Roma.

* Per fermare l’invasione turca del Rojava; contro la sporca guerra della Turchia al popolo curdo e sulla pelle dei profughi e rifugiati

* Contro la repressione della società civile, del movimento curdo e di tutte le forze democratiche in Turchia

* Contro la barbarie dell’Isis per l’universalismo dei valori umani;

* Per il Confederalismo Democratico

* Per bloccare il supporto delle potenze internazionali e locali, in particolare USA e UE alla Turchia e mettere fine al vergognoso accordo sui profughi

* Per la fine dell’isolamento e per la liberazione del leader del popolo curdo Abdullah Öcalan

Roma piazza Porta Pia ore 14,00

Rete Kurdistan Italia

> Info pullman da Bologna

partenza ore 7 dal Tpo e rientro in serata

costo a/r 28 euro da versare anticipatamente durante i mercati di campi aperti che si terranno mercoledì 14 e mercoledì 21 settembre a Làbas

yabasta.bologna@gmail.com – telefono: 3463024582

