Restano da chiarire le circostanze del decesso del cinquantatrenne Niam Maguette. La comunità senegalese, che incolpa gli agenti della municipale, insorge e blocca le vie limitrofe, momenti di tensione con la celere.

04 maggio 2017 - 10:36

(da Radio Onda Rossa – foto in pagina di Yara Nardi)

Oggi altra giornata di retate nella Capitale. Nella mattina la finanza è tornata per l’ennesima volta in via Campobasso per sequestrate le famose pericolose borsette, che danno da mangiare a decine di senegalesi che da anni vivono in quella via. Retate anche a Trastevere dove però un lavoratore ambulante senegalese (Nian Maguette, 53enne) è morto. Le circostanze sono ancora da chiarire ma testimoni parlano di vigili urbani in borghese che, a bordo di uno scooter, avrebbero investito l’uomo.

La comunità senegalese parla ai nostri microfoni specificando che il corpo è stato trovato senza vita in presenza di sangue (come mostra la foto qui sotto). Dunque escluso il decesso per infarto, come qualche agenzia stampa aveva solertemente provveduto a scrivere.

La comunità senegalese ha protestato bloccando le strade limitrofe, coadiuvata da solidali arrivati sul luogo della tragedia. Dopo la tensione con le forze dell’ordine accorse sul posto con la Celere, ci si è ritrovati tutti a via Campobasso.

Al momento (ieri sera, ndr) la comunità senegalese è in riunione per decidere quali possono essere i prossimi passi della mobilitazione.

NB: l’intervistato NON è il fratello della vittima, come si dice nella corrispondenza, ma un compagno della comunità senegalese e collega della vittima.

