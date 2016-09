Rojava / L’esercito turco attacca il popolo di Kobane

Gli scontri al confine dove Ankara ha iniziato a costruire un muro. Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso e si contano 41 civili feriti. Il comitato per la ricostruzione di Kobane: “Chiediamo la fine dell’invasione”.

03 settembre 2016 - 12:23

La popolazione civile di Kobane ha iniziato una protesta pacifica al confine tra la città di Kobane e la Turchia il 24 di agosto nel momento in cui la Turchia ha iniziato a costruire un muro di cemento al confine e quando ha iniziato l’invasione di Jarablus al nord della Siria.

Oggi alle ore 9:30 locali, quando le persone sono tornate al confine per continuare la loro protesta pacifica, i soldati turchi hanno superato il confine e hanno attaccato la popolazione con lacrimogeni, idranti, e proiettili. Sino ad ora più di 41 civili sono stati feriti e un ragazzo di 19 anni è stato ucciso, colpito alla testa da un proiettile. Attualmente i soldati turchi e i cecchini si stanno posizionando e stanno prendendo di mira i civili.Dopo questo attacco migliaia di civili di Kobane si sono ora spostati al confine per condannare gli attacchi. La situazione rimane critica.

Kobane è la città che ha intrapreso una storica resistenza contro la brutale invasione dei terroristi dell’Isis nel 2014. E’ stata il faro della resistenza e della vittoria contro i terroristi dell’Isis al nord della Siria.

Per via del continuo successo del popolo curdo con le Forze Democratiche Siriane (Sdf), con le Unità di Difesa del Popolo (Ypg) e Unità di Difesa Femminili (Ypj) contro l’Isis e altre organizzazioni terroristiche, lo stato turco ha dimostrato in modo crescente tendenze di guerra sino ad arrivare alla invasione del territorio siriano.Questo ultimo attacco contro il popolo di Kobane è da condannare nel modo più forte dalla comunità internazionale e da tutti quelli che stanno dalla parte della pace e della fine del terrorismo islamico.

Richiamiamo tutte le forze democratiche ad opporsi all’invasione dello stato turco e a condannare gli attacchi dell’esercito turco per porsi in solidarietà con i popoli del Rojava e con la popolazione Kobane. Chiediamo che tutte le istituzioni internazionali taglino le loro relazioni economiche e militari con la Turchia sino a che non sia posta fine all’invasione e agli attacchi contro i popoli del nord della Siria.

Kobane Reconstruction Board – Comitato per la Ricostruzione di Kobane

0 0 0 0

Articoli correlati