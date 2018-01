Ritorno a scuola, con sciopero

Insegnanti in subbuglio per la sentenza del Consiglio di Stato che nega a moltissime persone con diploma magistrale l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento. Dai Cobas pullman per manifestare lunedì a Roma [info].

05 gennaio 2018 - 16:47

Ritorno a scuola con sciopero. Lunedì, infatti, gli insegnanti protesteranno contro una recente sentenza del Consiglio di Stato che nega a tantissime/i diplomate/i magistrali l'inserimento nelle Graduatorie a esaurimento (Gae). Lo sciopero, che riguarda le scuole dell'infanzia e primarie, è proclamato da diverse sigle tra le quali Cobas e Cub. "Questa sentenza pone drammatici problemi, professionali ed umani, ai diplomati magistrali. Molti/e di loro hanno avuto nomine annuali dalle Gae, in diversi/e sono già stati/e immessi in ruolo, e ora, oltre alla perdita del posto di lavoro, rischiano di ritrovarsi improvvisamente reinseriti in seconda fascia o, secondo un’interpretazione ancora più penalizzante della sentenza, addirittura in terza fascia. Una sentenza ingiusta, spietata e intollerabile, che gioca con la vita di decine di migliaia di lavoratori/trici", scrivono i Cobas, che da Bologna organizzano una trasferta in pullman per Roma, lunedì, per chi vuole partecipare alla manifestazione nazionale che si svolgerà davanti al ministero dell'istruzione: per info e prenotazioni cobasbol@gmail.com oppure 051.241336 ( indicando cognome, nome e recapito telefonico di riferimento). Nella stessa giornata, a Bologna si svolgerà un presidio davanti all'Ufficio scolastico regionale. La sentenza rappresenta "il primo caso di licenziamento di massa nella scuola pubblica italiana. Un evento che rende evidente la non assunzione di responsabilità o, peggio, la volontà di discriminazione da parte dell'amministrazione scolastica e del governo", dice la Cub.

Sulla vicenda, il Coordinamento precari/ie scuola di Bologna scrive: "Esprimiamo la nostra vicinanza a tutt* i/le docenti che stanno trascorrendo questo periodo con preoccupazione e rabbia a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che nega il diritto di inserimento in Gae ai/alle diplomat* magistrale entro il 2001/2002. Porremo la questione all'ordine del giorno della prima assemblea del Cps per il 2018: ci vediamo giovedì 11 gennaio alle 18 in via San Carlo 42. Tra di noi mancano docenti della primaria, vi invitiamo quindi a partecipare: insieme possiamo pensare e portare avanti le lotte!".

Secondo l'Sgb, la sentenza rappresenta "un'altra doppia truffa ai danni dei precari. Stabilizzazione immediata per tutti i precari con 36 mesi di servizio!". Per l'Usb "la questione dei diplomati magistrali si risolve solo insieme a quelle di tutti gli altri abilitati fuori dalle Graduatorie ad esaurimento".

