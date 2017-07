Rispuntano i tornelli per la stazione: l’accesso sarà filtrato

La conferma arriva dal Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza. L’attuazione del progetto si prevede lunga e per questo, nel frattempo, sarà rafforzato il sistema di telecamere già presente.

23 luglio 2017 - 18:33

Se ne parla ormai da tempo, ma ora è arrivata una spinta in più dal Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza: anche a Bologna l’accesso ai binari in stazione sarà filtrato, come avviene a Roma e Milano. La tipologia del ‘filtro’, cioè con tornelli o altre soluzioni, sarà decisa in un secondo momento, ma a quanto pare è confermato che il progetto si farà anche se i tempi saranno inevitabilmente lunghi a causa della sua complessità. Questo dunque è quanto emerso dal Comitato che si è riunito due giorni fa e che ha appositamente affrontato la situazione della stazione: hanno partecipato rappresentanti non solo del Comune e delle Forze dell’ordine, ma anche della Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato del ministero degli Interni e delle Ferrovie. Dato che

il progetto non potrà essere realizzato in tempi brevi, nel frattempo si stapensando di rafforzare il sistema di telecamere già presente nella struttura.

