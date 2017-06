Rimini / Nuovo lavoro occasionale? “Continuerà a legalizzare lo sfruttamento”

Nel giorno dell’approvazione definitiva in Senato della manovra correttiva contenente lo strumento che sostituisce i voucher, Rumori Sinistri e Adl Cobas intervengono su cosa esso comparta per il lavoro stagionale.

Rimini – Per un lavoro stagionale libero dallo sfruttamento e dai voucher!

Questa mattina insieme ad ADL Cobas Emilia Romagna si è svolto un presidio/conferenza stampa contro la reintroduzione dei voucher denominati per l’occasione “nuovo contratto di lavoro occasionale” durante il voto di fiducia al Senato alla manovra correttiva , imposta da Partito Democratico e dal Governo Gentiloni, che contiene un emendamento dedicato. (La fiducia è passata, dunque manovra è legge e con essa i ‘nuovi voucher’, ndR)

In piena continuità con le politiche dei governi precedenti e delle varie riforme del lavoro (Fornero/Jobs Act), si continua a disciplinare un lavoro sfruttato come quello stagionale favorendo le imprese che così continuano a disporre di strumenti che legalizzano il lavoro nero e il grave sfruttamento, rispetto ad una forza lavoro, quella stagionale, già priva di capacità di contrattazione, di strumenti di sostegno al reddito e agli ammortizzatori sociali e di politiche sociali e abitative degne di questo nome, a fronte tuttavia di sempre maggiora ricchezza e profitti che in questo settore economico viene prodotta (l’11,8% del PIL nazionale).

Sono i working poors, i lavoratori e le lavoratrici povere, a subire queste misure, che prefigurano già un utilizzo illecito da parte delle imprese turistiche, utile a coprire, in caso di controlli, una posizione di lavoro irregolare o in nero. A questo si aggiunge, inoltre, che i contributi previdenziali versati attraverso questo strumento di sfruttamento e precarietà, non saranno neppure utili ai fini del calcolo della durata dell’indennità di disoccupazione.

Invitiamo lavoratori e lavoratrici stagionali a segnalarci le proprie condizioni di lavoro affinché anche quest’anno emergano le condizioni miserevoli alle quale siete sottoposti, per poterci organizzare e cambiare questo stato di cose. La conferenza stampa, inoltre, si è svolta sotto il Municipio di Rimini perché la seconda Giunta Gnassi è perfettamente allineata con le politiche nazionali, mentre si impegna, sotto il brand #Rimining, a finanziare grandi eventi estivi o opere urbanistiche di dubbia qualità e di pesante impatto paesaggistico e ambientale, come i lavori al ponte di Tiberio, tace sulle condizioni diffuse di impoverimento dei cittadini riminesi e taglia ingenti risorse al welfare come accaduto per il servizio educativo a supporto dei bambini e delle bambine disabili nei centri estivi, un servizio essenziale per le famiglie che umilia ancora una volta il lavoro di tanti operatori sociali qualificati. Vergogna!!!

