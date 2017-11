Resistenza, danneggiata lapide in Cirenaica

Ric: "Ennesimo rigurgito fascista in questa città, e questo gesto in quartiere non deve passare nell'indifferenza. Continueremo giorno per giorno a costruire e seminare antifascismo tra le vie del rione e di tutta la città".

23 novembre 2017 - 14:50

La corona incendiata e la lapide con i nomi di 33 partigiani caduti annerita. È la brutta sorpresa che hanno trovato in via Bentivogli questa mattina gli abitanti della Cirenaica, rione la cui odonomastica e la cui storia recente rimandano a ogni angolo alla memoria della lotta all'oppressione.

Interviene Resistenze in Cirenaica dalla propria pagina Facebook: "Stanotte in modo vigliacco è stata bruciata la corona commemorativa sotto la lapide partigiana in via Bentivogli, nel nostro rione. L'ennesimo rigurgito fascista in questa città, e questo gesto in quartiere non deve passare nell'indifferenza. Per questo continueremo giorno per giorno a costruire e seminare antifascismo tra le vie del rione e di tutta la città". L'episodio ne segue diversi altri di segno simile registrati in città negli ultimi mesi.

0 0 0

Articoli correlati