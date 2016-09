Reggio Emilia / C’è un comune che paga in voucher

Accade a Cavriago, dove l’amministrazione ha emesso un bando per due posizioni. Così, anche nel pubblico si sdogana il lavoro senza diritti né tutele.

16 settembre 2016 - 17:42

Buoni lavoro da dieci euro. E’ quanto promette un bando emesso dal Comune del paese reggiano di Cavriago, circa 10.000 anime, che cerca personale per l’ufficio Tributi.

Lo hanno denunciato oggi i sindacati. I voucher, come è noto, non ammettono malattia, straordinari, maternità, nessuna delle elementari tutele che spettano di diritto a un lavoratore. Nati per dare copertura a lavori di breve durata, sono presto diventati strumenti per nascondere lavoro nero o, comunque, avere manodopera a condizioni estremamente economiche (per il datore di lavoro) visto che per il loro utilizzo non è previsto nessun contratto.

